不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－油電動力洗街車上路 更環保

高雄市政府領先全國，採用油電複合動力洗街車，深入小巷弄清洗道路揚塵同時，也減少油耗及廢氣排放。（高市環保局提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

秋冬高雄大氣擴散條件不佳，空氣品質低落，環保局10月至明年4月將擴大街道洗掃作業，除了現有2部小型掃街車、5部洗街車外，昨日再新增2部中型掃街車、4部全國首創油電複合動力洗街車，盡量降低街道揚塵，維護空氣品質。

車行揚塵 占汙染58.3％

高市環保局長蔡孟裕指出，依國家空氣汙染物排放清冊（TEDS 9.0）資料顯示，街道車行揚塵占全高雄市粒狀汙染物排放量58.3％，最有效的降汙方式，即是長期性執行街道洗掃工作。

為此，高市府領先全國採用油電複合動力洗街車，8.5噸貨車底盤、車長僅一般大型掃街車1/2，具有輕易深入小巷弄的優勢，加上電力馬達驅動，將柴油用量減少40％，每公升柴油平均可跑10公里，且設定停等紅燈自動熄火，更降低廢氣排放。

深入小巷 掃街更有效率

而掃街車部分，高市環保局去年底首度從瑞士進口2部小型掃街車，外型相當小巧可愛，可以清掃到過去無法深入的狹窄巷弄，近1年來民眾反應不錯，「卡哇伊」外觀在出勤時更是吸引不少關注目光。

環保署監測，高雄今年元月至10月累積pm2.5細懸浮微粒超標達紅色等級日數只有16天，比去年同期29天明顯減少，pm2.5平均濃度每立方公尺22.7微克雖在各縣市中仍排第5高，但已比去年同期減少2.4微克。

蔡孟裕表示，根據各項數據顯示，這幾年多管齊下空汙改善策略已見效，環保局未來除了繼續執行現有措施，也會配合技術、生活形態改變，導入中小型、低汙染作業機具，更有效率執行洗掃街工作，改善市區揚塵空汙情形。

(中國時報)

居家創意fu－挑對寢具 打造一夜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。