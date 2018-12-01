女足隊長推自治 盼組球員委員會

2018年12月01日 04:11 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

在率隊出征關島東亞盃之前，中華女足隊長王湘惠也以新任理事之姿，於11月27日首次出席中華足協臨時理事會，並呼應國民體育法改革理念，提出組成「球員（運動員）委員會」的想法，踏出足球員展現自治精神的第一步。

「把球員的需求表達出來，是很重要的，」王湘惠說：「在理事會中提出草案，也獲得大家支持通過。至於如何運作，可能等半年後有了球員登錄系統及註冊系統，會比較好辦。」

此前以立委助理之姿參與國體法改革，並於中華職棒球員工會推動勞資制度健全化的足協副祕書長焦佳弘，這次也接下另一個改革任務，負責建構球員登錄註冊系統及籌組球員（運動員）委員會的工作。

「感謝同時身為球員王湘惠理事提案，其實運動員委員會也是國體法當初設計的一環，雖然足協章程修正因為需與國際足總討論所以目前尚未依照國體法修改，但由王湘惠擔任理事已經踏出第一步，等球員委員會成立之後，未來包括出場費等議題，都可以透過這個機制來訂定。」焦佳弘說。

依照球員委員會組成辦法草案，委員會主席必須是足協理事，其他委員只要是近兩年內曾代表各級國家隊的登錄球員，就有被推舉的資格。委員包括男子成年隊、女子成年隊各兩人，五人制男女足代表隊各1人，男子U23、U19與女子U19代表隊也各1人，任期4年。

焦佳弘指出，足協原本有「球員身分委員會」，但作用主要是遇到轉會等情況時，確認球員的隊籍資格，與競賽的關係較大。未來的球員委員會將會是球員自治精神的展現，扮演足協與球員之間的溝通管道。

(中國時報)