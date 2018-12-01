毛寶貝鎮店 樂與萌寵啖美食

2018年12月01日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

因為愛寵物，也愛生活，陳政倫與同學鄭國閔兩人4年前開了「嗝寵物餐廳」，養了4隻狗、1隻貓的鎮店萌寵，常在雅緻的餐廳裡優游戲耍，成了「寵物控」用餐及親近萌寵的天地。陳政倫說，為讓飼主在寵物餐廳不用老是將就著吃，餐點都是現點現做的美食。

都愛寵物的陳政倫與鄭國閔，是就讀服裝設計系的同學，兩人4年前察覺到寵物友善餐廳不多，也期待工作自由度高，做市調看到寵物餐廳商機，對手作有興趣的鄭國閔去學了烘焙、烹飪，陳政倫則辭去服裝設計助理，兩人在忠勤街找到大空間、有小庭園的老房子，在靜巷裡開起「嗝寵物餐廳」。

餐廳空間寬敞雅緻，牆角都貼心設有懂寵物牽繩的扣環，養了4隻狗及1隻貓，法國鬥牛犬「皮皮」、黃金獵犬「皮美」、巴哥犬「皮蛋」、米克斯「皮傑」及貓咪米克斯「查理」。一臉憨厚的「皮皮」已7歲，牠煞有其事地在餐廳內走動、與客人互動；「查理」不怕生，靜謐地爬上爬下，店裡寵物們成為餐廳內不可或缺的要角。

「寵物餐點只是未加調味，人吃也好吃」陳政倫說，寵狗狗鮮食，有牛豬肉混和的番茄肉醬飯及雞肉豆渣蔬菜烤飯糰。店內供應飼主的早午餐、午餐、下午茶及飲品等，都是現點現做，讓飼主與寵物在悠閒地空間裡共享美食。

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(中國時報)