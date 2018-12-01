嬌小蜜袋鼯 暖當愛妻禮物

2018年12月01日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 李其樺 ／綜合報導 ／綜合報導

官田區時生永續農場飼養一隻2歲混種公雞SNOOPY，會主動飛上員工手臂，讓人輕撫身軀、順勢撒嬌。（李其樺攝）

2隻蜜袋鼯白白（趴著）、臭龜（張眼者），白天愛睡覺。（周麗蘭攝）

鐵漢柔情！一名基層員警上班時間不固定，捨不得嬌妻孤單，得知老婆想要養蜜袋鼯，特地找了一公一母當愛的禮物。

張語芩是公務員，擔任警察的丈夫經常要輪班，兩人見面時間不固定，得互相協調找空檔相聚。從沒養過寵物的張語芩，在養蜜袋鼯前，老公才領養1隻差點被安樂死的紅貴賓，丈夫原以為老婆養了紅貴賓會忘記孤單，沒想到張語芩最想養的是蜜袋鼯，一聽說朋友養蜜袋鼯，他立刻開口「我老婆也愛這個！」

一口氣要了公母2隻蜜袋鼯，母的叫「白白」、公的叫「臭龜」，約3個月大。養狗要遛狗，養蜜袋鼯要幫牠們刺激便意，張語芩每日用衛生紙擦牠們的肛門，很快就能解出長長的便便，一點也不臭。

臭龜與白白已開始會撒嬌，主人抓在手上會在虎口睡著，甚至睡到腳張開開，露出像飛鼠的翼。自從有了老公的愛的禮物，張語芩晚上看著蜜袋鼯在籠子裡面跑，就想到老公也在努力上班。

官田時生永續農場不僅飼養2隻工作犬，還飼養成群雞鴨，雞鴨犬彼此一家親，其中，2歲公雞SNOOPY與農場主人李惟裕和員工感情親密，不時會飛上人的手臂撒嬌，對陌生人則會用嘴喙啄擊驅趕，逗趣表現成為農場最佳吉祥物。

李惟裕表示，SNOOPY為荷蘭雞和日本雞交配生下，取名SNOOPY是因為牠的父母叫聲類似英文「SNOOPY」發音而得名。

SNOOPY從小在農場長大，平日會主動跟隨員工巡視菜園，還會主動飛上員工手臂用嘴輕啄皮膚，甚至趴躺在懷抱內，供人輕撫身軀來撒嬌；不過，對於陌生人，SNOOPY可是一點都不客氣，會主動用嘴喙啄擊對方，甚至會從背後攻擊冒犯牠的人，非常有個性。

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(中國時報)