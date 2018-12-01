愛龜成痴 爬蟲餐廳成新樂園

2018年12月01日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

戴藤輝愛養烏龜，甚至把嗜好變成工作，創業賣起寵物用品，有感於坊間貓狗餐廳不少，「爬友」們卻缺乏交流據點，他與從事飯店業的小姨子合作，籌設高雄第一家爬蟲餐廳，提供輕食並展示各類爬蟲寵物，讓更多人認識這些冷血好朋友。

「騎樓上方我希望做透明天橋，讓蜥蜴爬來爬去」、「吧台外面是整片玻璃櫃放烏龜」，戴藤輝在六合二路開設「桃花島爬蟲餐廳」，預計12月初試營運，他正與朋友加緊趕工，DIY店面裝潢、手創展示爬箱，逐步打造心目中的爬蟲樂園。

29歲戴藤輝多年前開始飼養巴西龜等常見水龜，但水質得時時注意，不太好養，後來改養不必換水、外型又漂亮的陸龜，這幾年包括櫻桃紅腿、蘇卡達、星龜、赫曼陸龜、緣翹陸龜等品種幾乎都養過，並進而開啟網路寵物販售事業。

「現在的客人不愛逛實體寵物店，感覺有壓迫感！」戴藤輝因而興起開設爬蟲寵物餐廳的想法，藉由透名的展示空間，讓民眾輕鬆與烏龜、蜥蜴甚至蛇類親近，了解飼養方法，體會牠們溫馴可愛的一面。

坊間的爬箱、飼養缸較制式，多為玻璃、塑膠材質，戴藤輝認為養寵物就是要養出自己的風格，因此飼養空間一律自己動手打造，他為餐廳設計專屬木箱，拿來展示烏龜，騎樓則會掛上2個蜥蜴籠，餐廳裝潢更配合爬箱，全部走工業風。

戴藤輝的小姨子邱宜潔在飯店業有8年多工作經驗，這次和姊夫合夥創業，未來將負責店內輕食製作，讓爬友一邊用餐，一邊交換飼養心得；談起蜥蜴、烏龜等爬蟲類，她笑說太巨大的不敢碰，但已逐漸習慣小隻蜥蜴，「看久了還滿可愛！」

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(中國時報)