夢想家圓夢 開季3連勝

2018年12月01日 04:11 中國時報 黃及人 ／專題分析 ／專題分析

上季在東南亞職業聯賽（ABL）例行賽僅拿1勝19敗，更以17連敗收尾的寶島夢想家，新球季徹底脫胎換骨，先後作客擊敗新加坡騰飛之獅、香港東方與珠海戰狼，意外取得開季3連勝佳績，到底夢想家本季戰績大躍進主因為何？

其實答案很簡單，就是陣容完全洗牌，除了洋將，本土僅留吳松蔚、柴瑋、蔡政憲與本季可能報銷的陳昱翰，夢想家高層終於願意砸錢找來包含米勒、阿提諾與葛萊斯等實力較佳的老外，更關鍵的是，昔日黃金世代「3老」的加盟。

夢想家上季比賽尾聲容易突然崩盤原因，就是控衛明顯壓不住，不管是老外、本土隊友或場上節奏，如今有了李學林、陳世念兩名國家級後衛壓陣，關鍵時刻不再需要擔心自亂陣腳，從今年前3戰，就可看出李、陳兩人重要性。

遲遲等到今年9月才告知加盟的「少俠」田壘，更替夢想家帶來人氣與戰力的大幅提升，千萬別小看壘哥，畢竟他待過中華隊長達16年以上，又有中國大陸CBA征戰經驗，就算他年事漸長與傷痛纏身，仍在場上具備威脅性或破壞力。

除戰力升級，夢想家更請來治軍嚴謹的外籍教頭莫瑞領軍，他不僅訓練嚴格，更要求不少場外小細節，甚至誇張到連拍團體照，都要大家跪姿角度必須一致，確實帶給全隊應有團隊觀念或默契，不管在場上或場外都一樣。

當然老闆群的熱血投入，也是夢想家今年得以改變上季疲軟形象原因之一，包含張憲銘、張承中、陳立宗、「黑人」陳建州，不管各自事業多忙，每次客場仍到場聲援，吸引不少僑胞或台商來替這支代表台灣彰化的球隊加油打氣。

夢想家行銷包裝的用心，更不只超越ABL其他球隊，就連號稱明年職業化的超級籃球聯賽（SBL）也遠遠不及，不得不期待這支全新出發的台灣唯一職業球隊，接下來還能帶來多少驚奇，大家可別錯過了8日彰化主場開幕戰！

(中國時報)