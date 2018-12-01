南關線三劍客 疾呼還路於民

2018年12月01日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

捍衛家園免於淪為事業廢棄物掩埋場而參選台南市長的陳永和，理念獲市民認同，儘管落敗卻拿下第3高票，選後旋即與無黨籍新科市議員許又仁、新科牛埔里長陳泰祥宣示成立「南關線三劍客」聯合服務中心，疾呼掩埋場址被封阻40多年的南167線，優先還路於民，並重修通往內門的古道，以利地方發展觀光。

一戰成名的牛埔里長陳永和，打完選戰回歸日常，里長卸任在即，昨天找上新科市議員「陳情」，延續選戰期間南關三劍客捍衛生態立場，繼續為土地發聲。3人召開聯合記者會，要求興建掩埋場的歐欣公司逐步交回土地前，市府應先歸還167線路權，讓人民直通高雄，無須再繞行182線州界。

陳永和說，從牛埔通往內門的南167線，在1970年代因龍崎設兵工廠生產炸藥的關係，基於安全，遂封閉該道路，不讓人民通行，被阻斷迄今。但龍崎兵工廠從1999年除役，廢棄多時，40多年來，居民到內門、旗山必須繞道而行，交通相當不便，要求政府將南167號道的路權還給人民。

陳泰祥說，遭封的這條路，早年也曾有台南通往內門的古道，據傳反清復明的「鴨母王」朱一貴曾走過這條古道，巧合的是，朱一貴建年號就叫「永和」。他說，古道具有人文歷史的故事，倘若重修後，即可重建台南至內門的古道，發展有故事性的觀光，帶動地方發展。

許又仁強調，古道一旦打開，龍崎月世界地景就能延伸到田寮月世界，沿路兼具自然景觀與人文歷史，因此，南167線的路權歸還於民、重建古道將是他就任議員後推動的首要工作，反對經濟部工業局在龍崎區設立全國唯一特殊事業廢棄物最終掩埋場，把獨特白堊地質景觀留給後代子孫，爭取設立國家地質公園。

(中國時報)