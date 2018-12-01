黑塔助陣 政大雄鷹一級首秀

2018年12月01日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

107學年UBA公開男一級新球季賽事，已經有8支球隊展開第一階段單循環賽，另8支球隊與賽的第二階段預賽，3日起將在高雄義守大學過招，備受矚目的球隊之一，就是成軍才第二年的政治大學男籃隊，成為一級舞台備受矚目的競爭者。

政大男籃於去年5月正式成軍，由前SBL、國家隊球星陳子威擔任總教練，透過獨招網羅6名畢業自高苑工商的田浩、洪楷傑、朱力勳與黃博暄，南山高中吳冠誼、能仁家商王詠誠等HBL高中籃球甲級聯賽好手，上個UBA賽季收下公開男二級季軍，順利獲得107學年UBA公開男一級門票。

挑戰公開男一級難度更高，政大男籃戰力上做了補強，今年生力軍包括來自南山高中的亞青國手張鎮衙和他的高中隊友李允傑、高苑工商陳郁仁等人，更加入身高有205公分的大一外籍生聶歐馬（Omar Niang），提升球隊高度。

陳子威之前受訪時表示，球隊第一年甲組球員只有7人，加上部分一般生，比較多後衛球員，第2年陣容高度就比較夠，「特別是來自塞內加爾的黑人球員歐馬，補上我們最缺乏的位置。」

今年政大男籃的隊長，陳子威點名由後衛田浩擔任，田浩表示，教練希望他能多講話、多領導隊友，「身為控球後衛就是要多點聲音、幫助隊友，不能只有我自己好，而是要讓球隊一起更好。」

(中國時報)