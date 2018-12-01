2人20小時 挑戰全背刺青

刺青師楊清暉（左）與楊世銘（右），20小時內完成全背刺青作品，在逾30國中脫穎而出，拿下冠軍獎盃，成功把大獎留在台灣。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

小六就以紋眉機在豬皮上自學的刺青師楊清暉，繼紐約刺青展獨得5金1銀，首度和另名刺青師楊世銘合作，2人4手展現絕佳默契，20小時內完成別人至少要花上數個月的全背刺青作品，在逾30國、300多個刺青師中脫穎而出，拿下冠軍獎盃，成功把大獎留在台灣。

35歲的楊清暉自小愛塗鴉，生日禮物吵著要紋身器不要蛋糕，靠著在豬皮上臨摹日本浮世繪自學，天天從黑夜練到天亮，精湛技術獲得廣大迴響，以「雕暉」在國內外征戰無數，獎牌多到房間都放不下，今年初才在紐約刺青展獨得5金1銀，受邀參加擂台賽，又在6小時內完成A3大小的全彩「不動明王」，驚豔各國。

不斷挑戰自我的楊清暉，11月在高雄我愛紋身國際刺青博覽會中，首度嘗試2人4手合作刺青，找來同樣自小就出道的刺青師楊世銘合作，歷經1個多月的密會討論，出征挑戰連續3天展期、20小時內完成約3張A3大小的全背彩繪刺青不動明王和龍，再度技壓全場，讓擔任評審的3位歐美紋身界大師也讚不絕口，直呼：「超驚奇！」

楊清暉說，3天的戰鬥需要3方的毅力，除了考驗2個刺青師的合作默契、完美在身體曲線上完成平面畫作，模特兒也要耐痛，笑說，22歲的模特兒第一天就想偷跑回家了，還有其他模特兒因身體不適就醫，很開心再度成功挑戰極限，把大獎留台灣，讓到訪的外國人也驚艷台灣的技術。

(中國時報)

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