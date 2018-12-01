吳皇昇將任中市新聞局長

盧秀燕競選市長時的總部發言人吳皇昇（右），將接任未來台中市政府新聞局長職務。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長當選人盧秀燕昨公布首波人事案，由競選總部發言人吳皇昇擔任未來台中市政府新聞局長。盧秀燕強調，吳皇昇是投入選戰後才借將來協助，但吳的專業、責任感等表現讓她很驚豔，先發布這項人事案，是希望「新好台中，就從年輕人開始」。

自稱是「北漂的高雄人」，34歲吳皇昇畢業於世新大學口語傳播系、政治大學政治學研究所，曾任職於選舉研究中心、議員助理等職。他說，小時候父母在夜市擺攤，賣過衣服、擺過彈珠台，從國小開始就到夜市幫忙擺攤、收攤，因此深刻了解民眾生活的困苦。

半年前才從市議員顏莉敏助理職務借調至盧秀燕競選總部，吳皇昇說，未來將在職務上做好溝通、說明的工作，也希望在市政推動過程中，透過行銷讓大眾了解市府未來方向與願景。

4年前，現任新聞局長卓冠廷接任時28歲，被稱為最年輕的新聞局長，同樣為年輕人，吳皇昇特別稱讚卓冠廷，他說，在兩方陣營交鋒過程中，從學弟卓冠廷身上學到很多。

外界對盧秀燕的小內閣人選有諸多揣測，包括前立委楊瓊瓔、前台中市府建設局長吳世瑋擔任副手呼聲很高，而前台中市府民政局長王秋冬、前台南市警局長陳子敬等也都傳聞可能進入小內閣。盧秀燕僅強調，會幫台中市選擇最好、最適合的人，不會有意識形態。

盧秀燕說，選擇小內閣人選，她心中沒有任何壓力與罣礙、私心，最好的人才會超越各種有形限制，這段期間確實有很多人舉薦、連外縣市的也有，「胡、林、派系或黨，這些因素都不在組閣的腦袋裡」，最重要是專業、熱誠與清廉。

(中國時報)

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