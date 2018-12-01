澎湖戀愛小巴 愛之船啟航

2018年12月01日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

戀愛的滋味溫暖著澎湖的東北季風，澎湖縣政府「海島婚紗旗艦計畫」行銷冬季旅遊，主打戀愛小巴、愛之船，領航熱戀情侶暢遊澎湖島、遨遊澎湖海，打造新浪漫愛情澎湖島。

澎湖的大海、陽光、沙灘是世界級的美景，澎湖縣旅遊處規畫「婚紗拍攝」旅遊行程，營造拍攝海島婚紗的最佳地點，媲美關島、沖繩、峇里島，小資新人們再也不用花大錢飄洋過海遠赴國外拍婚紗。

旅遊處調查統計，台灣每年超過6000對外國情侶專程跨海來台取景拍婚紗，尤其香港、澳門高達6成；今年8月香港結婚節活動，澎湖獨特美景雙心石滬、跨海大橋、二崁聚落、鯨魚洞、西嶼燈塔等一炮而紅令人驚艷。

澎湖縣政府相中未來無限商機，趁勢推出海島婚紗旗艦計畫，建置了多國語言的「愛在澎湖」網站http://loveinpenghu.wh-wed.com/，以拍攝婚紗為主題，行銷最正港美景、美食的澎湖之美。

同時也精心打扮了「兩車兩船」婚紗意象的戀愛小巴、愛之船觀光交通工具，提升澎湖友善的旅遊好環境，輔導在地旅遊業者共襄盛舉投入新創舉。

澎湖縣政府更好康大方送，在網站上舉辦「愛在澎湖．跳島旅拍小蜜月」抽獎活動，獻上總價值高達60萬元的新婚蜜月愛情禮，一舉打響知名度，贏得回響。

(中國時報)