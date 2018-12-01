港都盃沙灘手球 6國200選手參賽

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中國時報
／高雄報導

2018第1屆港都盃國際沙灘手球邀請賽12月1、2日在鳳山沙灘排球場舉行，計有我國、日本、香港、新加坡、菲律賓、越南等6個國家，有男子組4隊、女子組6隊共10支隊伍約200名選手參賽，歡迎民眾到場為選手加油。

沙灘手球在高雄巿發展蓬勃，今年度的全民運動會高雄巿代表隊獲得女子第2、男子第4名的好成績，第1屆的港都盃能夠舉辦，高巿府運動發展局特別感謝全國手球協會選擇高雄做為賽事舉辦地點，並提升高雄在國際的能見度。

中華民國手球協會理事長官賢明指出，台灣沙灘手球擁有不少人才，去年7月世界U17沙灘手球錦標賽台灣獲第6名，不僅是亞洲最佳，也提前取得在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦的夏季青年奧林匹克運動會參賽門票。

港都盃沙灘手球賽的舉行除了提升台灣沙灘手球的實力，還能增加與新南向國家交流的機會。此外，國際手球總會（IHF）10月已在官網公布，沙灘手球可望在2020東奧被列為表演項目，未來做為奧運正式比賽指日可待。

配合這次比賽，手球協會也與Line貼圖頗受歡迎的「牙套兔」合作，民眾每下載一次貼圖就捐出5元，為推廣基層沙灘手球盡一分心力。運動發展局也邀請大家趁著周末，12月1、2日到鳳山沙灘排球場看球賽並為各國選手加油。

(中國時報)

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