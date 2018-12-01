高市公車進校園 學生車禍減48％

2018年12月01日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府交通局推出公車路線進校園後，除了參與學校為全國最多縣市外，學生搭乘人數更成長128％，同時大幅減少車禍傷亡人數，今年1至9月各校學生發生車禍件數，也較開辦第2年同期減少144件，降幅達48％；交通局表示，實施範圍將進一步延伸至工業區、醫院及科技園區等目標族群。

近年來交通事故死亡人數，以18至24歲年齡層占最高比例，為改善大專院校學生騎乘機車肇事率偏高的情形，高市交通局3年前配合公路總局推出公車進校園專案計畫，透過既有路線微幅繞駛或延駛進校園提供公共運輸服務。

高市截至今年8月底，公車直接服務樹人醫專、實踐大學、樹德科大、高科大、高師大、義守大學、正修科大、中山大學、輔英科大及高雄餐旅大學等10所大專院校，居全國之冠；交通局統計，各校學生平均每日搭乘人數，由2015年每日74人已成長至今年每日950人，成長128％。

此外，今年1至9月各校學生發生車禍件數為154件，較2016、2017年同期298件、171件逐年下降，降幅多達48％；其中以輔英科大改善幅度最大，今年1至9月學生車禍案件僅15件，相較2016年度同期54件，降幅達72％，而學期間平均每月搭乘量達18000人次，也是高市之冠。

(中國時報)