不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－卡通韓流到 嗨翻新北耶誕城

2018年12月01日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市歡樂耶誕城「童趣嘉年華」將在1、2日登場，今年由韓國卡通巨星「救援小英雄波力POLI」領軍，帶來達洋貓與瑪西、恐龍戰騎以及PINGU企鵝家族同樂，市府這兩天更推出多場親子劇場、兒童舞台劇，要讓小朋友歡度周末。

桑塔星系 夜夜光雕秀

新北歡樂耶誕城已經開城，每晚都有「桑塔星系」光雕主燈秀，每周均推出各式主題秀，觀旅局表示，本周末活動「救援小英雄波力POLI」將在萬坪公園公園演出，也是他們首度在台灣免費戶外公開展出，波力人偶也將現身市民廣場舉辦獨家拍照見面會。

而邁入第35周年、來自奇幻國度的「達洋貓」將與好朋友瑪西，在童趣嘉年華一起說故事給小朋友聽，新北超人氣代表新北小客與桑塔熊，也會與哥哥姐姐一起尬舞。

觀旅局說，1日更有兒童舞台劇「小泰山」、蘋果劇團「小水滴的耶誕旅程」，以及好玩的劇團「宇宙馬戲團鬧耶誕」等三項精彩有趣的劇團表演；2日則由海波兒童劇團帶來「精靈傳說」與蝴蝶漫飛舞的「美麗奇幻島」文創舞劇。

童趣市集 好逛又好玩

被譽為台版歌喉讚的「MUSICK A Cappell」2日也會帶來美妙動人的耶誕歌曲與童歌，讓耶誕美聲飄揚在新北歡樂耶誕城 。

兩日限定版的童趣市集同時在市民廣場開張，除有樂桃航空小小空服員服裝體驗、限量的粉紅套組Pentel飛龍文具與小朋友最愛的繪本故事書屋，超人氣的重量級甜點名店也同時齊聚童趣市集，要用好逛好吃又好玩的童趣市集，歡迎大小朋友一起共度溫馨甜蜜的時光。

(中國時報)