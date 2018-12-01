不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－立委補選表態爆增 國民黨傷腦筋

2018年12月01日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

立委補選明年3月將登場，新當選彰化縣長的王惠美是全縣唯一國民黨籍立委，受王大贏9萬多票鼓舞，藍營不斷爆出可能參選的人選，前副縣長柯呈坊也被點名，已表達意願者有縣議員涂淑媚、林庚壬和線西農會總幹事楊玲珠，醫師蔡明忠也不排斥，剛連任的和美鎮長阮厚爵也在考慮。

議員到醫生 都有興趣

這次選舉王惠美大贏對手9萬多票，立委補選不僅被國民黨視為囊中物，還成為個人挑戰下屆立委的灘頭堡一役。已表達意願者，有這次摘下福鹿秀區議員第1高票的涂淑媚、和線伸區第2高票的林庚壬，線西鄉農會總幹事楊玲珠也在農會座談會中公開表態爭取。

此外，不排斥參選但還在評估的，則有擔任王惠美競選總部副主委兼醫療顧問團長的醫師蔡明忠；新連任和美鎮長阮厚爵，儘管未來會轉戰立委，但和美鎮長若再辦補選，牽一髮動全身，國民黨該怎麼布局不被「逆襲」，讓阮厚爵現階段低調。

不排除民調 傾向徵召

前副縣長柯呈坊也被點名，上屆國民黨爭取提名初選失利後，離鄉任職勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，柯呈坊說，能回鄉固然開心，但還沒想過補選立委。先前傳聞的施威全，國民黨彰化縣黨部表示，他不是黨員。

由於有意願者眾多又牽涉派系角力，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，當前作業是把可能人員提報黨中央，按黨的機制辦理，中央傾向徵召，若協調不成，不排除辦初選民調。

民進黨人選則包括兩任將滿的鹿港鎮長黃振彥、和美鎮長選戰失利的陳文彬、民進黨中執委林益邦、議員選舉失利的林士堅和秀水鄉長連任失敗的梁禎祥。

(中國時報)