不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－農用無人機 輕鬆噴灑農藥

2018年12月01日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

解決台灣農村高齡化、缺工現象，農業自動化和機械蔚為趨勢，安定區農會昨天上午展示農用無人機和胡麻採收機，實際操作無人機下田噴灑農藥，吸引不少在地農民關注；安定區公所及農會表示，未來將協助整合資源，以機械代耕方式協助在地農民採收作業。

1分地噴農藥只需7分鐘

青農李昆桓今年29歲，過去從事網路行銷業務，4年前返回安定家鄉從農，今年8月購買價值37萬元的農用無人機，過去1分地一個人要花3.5小時才噴完農藥，現在操作無人機噴灑農藥只需7分鐘就大功告成。

李昆桓另也從國外購買80萬元的小麥收割機，經台南區農改場改良，打造國內第一輛專門採收胡麻的採收機，平均一人操作採收機採收1分地只需40分鐘，相較過去人工收割耗時整天，更省時便利。

胡麻採收機省時便利

李昆桓表示，安定多數農民年紀偏大，未來希望運用無人機和胡麻採收機，以一分地250元來協助在地農民噴灑農藥和採收胡麻，為家鄉盡一份心力。

擎壤科技公司總監劉峻麟表示，半年前與斗南鎮農會合作，使用農用無人機協助農民噴灑農藥，並開發出新品牌無人機米；此外，公司也陸續在屏東萬丹、台南歸仁、安定、仁德、後壁以及嘉義、雲林地區推廣機械代耕服務。

安定區長柳世雄表示，未來將整合各方資源，媒合廠商和農民合作，推廣機械代耕服務；安定區農會總幹事王寶民表示，加入會員的農民總數有3000餘人，但超過65歲以上比例達8成以上，推廣機械代耕對在地老農有很大的幫助。

(中國時報)