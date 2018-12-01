不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－破冰 韓冰三鳳宮還願 董座接待

2018年12月01日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

以柔克剛！準高雄市長韓國瑜女兒韓冰，不僅有模特兒外型，又有高EQ。昨到昔日「是非之地」三鳳宮還願，與廟方「破冰」力甩假籤詩陰霾。她也爆料，市長就職感恩音樂會可能邀北市議員王世堅拉小提琴，拉出愛的音符，力拚港都觀光。

美容展當嘉賓 行程滿檔

大選過後，韓冰行程滿檔，簡直快比老爸還忙。昨早受邀到巨蛋美容展當嘉賓，穿著一襲性感貼身小洋裝、腳凳6公分高跟鞋推廣美容產業，業者爭相拉她合影，更有人以韓國瑜人頭為招牌，寫著「高雄月亮跟著禿頭走」、「他讓高雄發大財」。

隨後她馬不停蹄，前往三鳳宮參拜。日前網路流傳三鳳宮假藏頭籤詩「韓國瑜痛宰陳其邁」，一度讓韓國瑜捲入「造假」風波，廟方甚至提出告訴，打算揪出惡搞者。

讚堅哥風度佳 以柔克剛

選前1天，韓冰特地到三鳳宮參拜，祈求父親平安、順利，當時兩位董事全程陪同，更熱情說「當選後一定要再來喔！」昨韓冰兌現承諾回廟拜拜，三鳳宮董事長孫宗英也親自接待，如今雙方破冰，算是喜事一樁。

外界也關注「超級助攻王」王世堅動向，韓國瑜25日將走馬上任，就職當晚於愛河畔辦感恩音樂會，韓冰建議邀王世堅當嘉賓。她昨再讚王世堅人好、風度佳，答應要來高雄促進觀光，搞不好會當神祕嘉賓，請大家拭目以待，而自己會待到爸爸就職後，再回加拿大完成學業。

韓冰高EQ幫王世堅解套「不跳愛河，改拉小提琴」。他接受中天新聞訪問時表示，「墜入愛河」太肅殺，自己已開出3首情歌，包括李泰祥《走在雨中》、西洋歌曲《愛的故事》、《羅密歐與茱麗葉》等，至於韓市長要封他為榮譽市民，他直呼「不敢當」。

(中國時報)