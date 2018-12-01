毛寶貝全家放閃 票選拿獎

2018年12月01日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018毛寶貝幸福耶誕趴開跑！新北市動保處即日起至16日舉辦「毛爸媽與毛寶貝甜蜜放閃」人氣票選活動，毛爸媽跟寵物一起到新北市政府耶誕樹前放閃拍照，並將該圖片上傳至活動網頁參與投票比賽，第1名最高可得到3000元獎金。投票民眾有機會參加臉書抽獎，可抽中平板電腦、立可拍相機等大獎。

動保處表示，毛寶貝幸福耶誕趴23日於板橋區府中捷運站非常熱區舉行，現場活動有知名歌手馬耀喇外、合奏團音樂演奏、毛寶貝舒壓按摩教學、心靈音樂陪伴毛寶貝、新北市警察局警犬隊演出及主持人幽默模仿表演，活動內容十分精彩。

現場報名寵物走秀前100名眾可獲得聖誕帽1頂，認養動物之家毛寶貝，可獲得寵物福袋嫁妝，現場也有提供100劑免費狂犬病疫苗與寵物晶片登記，邀請民眾趕快揪團來參加。

農業局長李玟表示，在充滿愛與溫馨的耶誕節，民眾帶著毛寶貝一起到新北市歡樂耶誕城拍照放閃，可增進飼主與寵物之間的感情，再藉由無遠弗屆網路票選，讓大家看到你與毛寶貝放閃的甜蜜照片。

李玟說，活動走秀當天，可讓民眾看到寵物與飼主良好互動及彼此間的情感，同時鼓勵民眾認養不棄養，給牠一個溫暖的家，讓毛寶貝有個幸福的家，讓新北市成為一個人人稱羨的友善毛寶貝城市，詳洽活動網址(https://ppt.cc/f4prYx)。

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(中國時報)