盛宴 展現熱情澎派辦桌文化

2018年12月01日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國際許多城市都舉辦設計週，以設計為主軸包裝城市旅行，壯大設計與觀光能量；台南去年舉辦台灣設計展獲熱烈回響，延續這股設計能量，今年首度舉辦台南設計週，以「盛宴」為主題，集結北中南知名設計師同步在藍晒圖文創園區、晶英酒店呈現辦桌文化與設計的連結，今天起邀各界走進台南品嘗設計饗宴。

策展人王士俊表示，台南廣為人知的就是美食小吃，首屆台南設計週將飲食文化、設計彼此鏈結、互動，共有來自全台各地的設計師端出近70道設計佳餚，他強調，《盛宴》不只是食‧器‧設計的展出，而是透過多元直觀角度，串聯在這塊土地上生活的人們。

文化局長葉澤山表示，未來期能在設計這個主軸下，每屆都能推出鮮明的不同主題，並逐步擴大為跨國交流的設計盛宴。

主展區藍晒圖文創園區展出《創意店中店》、《台南設計力櫥窗展》、《新食器時代創作展》與《環境醒思－孤獨的吸管展》，並舉辦有「城市設計論壇」，王士俊說，展覽結束也盼能激盪在購買小吃之餘，可以不再頻繁使用塑膠袋，而有更環保的設計替代，希望活動除了展示台南設計能量之餘，也深度探討「人、物、環境、食物」之間的關係。

晶英酒店則安排有《盛宴．食尚》特展，國立台灣工藝研究發展中心也共襄盛舉，此外，更串聯街區30店家規畫「設計小旅行－食在好味道」行旅路線及風格月曆蒐集活動，展現台南熱情澎派辦桌的設計盛宴與款待熱情。

(中國時報)