續推區域治理 潘孟安將會韓國瑜

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中國時報
／屏東報導

連任成功的屏東縣長潘孟安，面對未來4年城市規畫，他強調南高屏早已是共同生活圈，區域治理平台一直都在且有顯著成果，未來在政策協調，台南市應該沒有問題，至於經政黨輪替的高雄市自己也會與新科市長韓國瑜聯繫，將主動拜會。

南部縣市共同治理平台從10年前就已存在，從高高屏進化至南高屏，近幾年也納入澎湖縣，成為南高屏澎區域治理平台；潘孟安指出，4年來在治水、環安、食安及交通等議題上，都有合作默契，縣市政府保持良好聯繫。

如今高雄綠地變藍天，區域共同治理是否生變？潘孟安表示，區域共榮與發展是未來趨勢，他不做任何臆測，但希望不因人設事、不因黨廢言，待韓國瑜上任後會主動拜會、洽談未來合作。

面對韓流帶來產業投資與觀光熱潮，是否利用外溢效應為屏東相關產業加分，潘孟安則說，這部分在屏東一直是進行式，包括已盤點媒合縣內82公頃的工業區閒置空間，引進26間上市公司到國境之南投資超過300億元，還有農業生物科技園區及未來六塊厝產業園區，屏東有自己的步調，也已打出品牌。

觀光部分，縣府則持續爭取恆春機場活化，站在政府角度，不能因為過去施工錯誤就當作永遠錯誤，未來仍持續爭取包機旅客，當然不希望只有1個月1團的零星旅客，而是要永續性的亮點航線，這部分還要繼續加油。

此次選舉得票率是綠營縣市長中最高，是否被延攬入閣，潘孟安則笑說，台北離屏東太遠，會先把縣政做好，未來的事不可預測、目前也沒這打算。

(中國時報)

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