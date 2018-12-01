屏東鐵路史 枋寮F3藝文特區展出

2018年12月01日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

枋寮F3藝文特區3號倉庫經1年整修後，昨日舉辦「『迴』-屏東鐵路的時光微旅特展」，展期至隔年3月31日，共展出70多件鐵道文物及圖片，不僅要帶領觀者穿梭在鐵路的時光隧道，更要回顧屏東鐵路的發展歷史；而文化處強調，該展正式將藝術與鐵道文化做結合。

文化處指出，不論是求學、工作或是旅遊，搭火車是許多人生活中的共同記憶，而隨著鐵路電氣化、高架化等現代化等工程，老式火車、車站等各種鐵道一景一物紛紛走入歷史，但也令人回味再三，因此枋寮F3藝文特區有其存在的必要，但在該展之前，特區僅有藝術味。

文化處說，為將藝術與鐵道文化正式做結合，特別規畫該展，並向鐵道文物收藏豐富的福井鐵道文物館館長陳朝強借展，包括台鐵人員工作帽、從日據時期以來的火車時刻表、便當盒、台灣鐵路圖、還有以「火車站」為主題的黑膠唱片，重現古董級的蒸汽火車鳴笛聲。

文化處表示，鐵道故事展即日起開展，展至隔年3月31日，從各式各樣文物圖片，從跨越下淡水溪往南的沿線各站，讓人走入時光迴廊，回顧鐵路的發展史，同時透過自然風光與人文風采的影像紀實，再現那擦身而過的屏東印象。

文化處強調，展覽僅是初步，之後還將研發文創商品、建置印象打卡點，讓整個鐵道文化能帶進商業、人潮，活絡地方觀光。

(中國時報)