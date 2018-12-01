青少年圖書館 免費玩新科技

新北市青少年圖書館創新學習中心12月分別推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程完全免費。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市青少年圖書館創新學習中心除了提供無人機、機器人供民眾借用外，12月也分別推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程完全免費，親子不花錢也能體驗時下最熱門的創新科技。

10月底啟用的青少年創新學習中心，除提供無人機、樂高機器人、UBTECH Alpha1 Pro智慧機器人、4D立體組合模型等各式機器人讓民眾免費借用，還可以與Zenbo機器人互動，體驗科技樂趣。

11月份推出「樂高動力機器人」與「樂高EV3機器人初階」免費課程，邀請專業老師授課，從初階開始讓學童透過積木組裝學習動力機械的基本原理創造機器人，由於課程迅速爆滿，深受歡迎，12月也將持續開課。

12月的「無人機體驗」課程，則是透過繪本導入課程，讓學童認識飛行原理，進行飛行訓練，瞭解空拍技巧及運鏡，並透過實地操作演練進行競賽遊戲。青少年圖書館主任林俊宏表示，不是所有的家庭都有相對的資源，可以讓小朋友接觸到新的科技，透過免費的學習課程，可以讓小朋友在好玩之餘，也能體驗新的數位科技發展。

青少年圖書館12月開課內容，包括12日、23日「樂高動力機械」課程、「飛手培訓」無人機體驗課程；15日「基礎程式設計」；23日「飛手培訓」無人機體驗課程。23日課程更特別針對弱勢家庭學童開設，所有課程全部免費，1日起開放報名，詳細課程資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

(中國時報)

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