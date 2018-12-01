張國洲連任 元宵遶境、垃圾有解

台東市長張國洲。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

台東市長張國洲以32522票大勝對手1萬多票成功連任，隨之而來就是要面對元宵遶境及台東垃圾問題，張國洲表示，會跟剛當選的準台東縣長饒慶鈴攜手合作，解決這2個問題，目前已有初步共識。

台東元宵節繞境是台東市傳統文化，迄今已有超過1甲子時間，但近年來由於打架鬧事問題不斷，面臨無人承辦窘境，另外台東縣垃圾掩埋場幾乎面臨飽和，位於市中心的焚化爐又無法啟用，所以台東垃圾問題也是市府團隊眼前亟待解決的棘手問題。

張國洲表示，元宵遶境已達成初步共識，天后宮答應在遵守遊戲規則下協助舉辦，詳細內容會與各宮廟舉行說明會進一步約定，盼望讓傳統祈福繞境重現。

張國洲強調，台東掩埋場幾近飽和，面臨垃圾無處掩埋的情形，雖然近年來力行垃圾分類，垃圾量也大幅度減少4成，先前都是請高雄代為焚化，但過去可能因為政黨關係，高雄市政府與台東縣府溝通無暢通管道，現在很慶幸韓國瑜順利當選，透過饒慶鈴居中協調，相信對垃圾焚化問題有相當大的幫助。

至於台東的焚化爐為何不能啟用，張國洲說，因焚化爐地點位於台東市附近，定點設計不當，擔心啟用後會對民眾健康造成影響，他與饒慶鈴都全力反對運轉，但未來將另覓新的掩埋場地點，來徹底解決台東垃圾問題。

(中國時報)

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