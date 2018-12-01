褒忠農會首推自有品牌米

2018年12月01日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣褒忠鄉農會推出第一項自有品牌產品「越光褒禾」白米，以台南67號混種日本越光米，品質有越光米的晶瑩剔透，又有台農67號米可耐長時間日曬的特性，吃起來香、甜、黏，比一般米還富有彈性，口感更勝純種的日本越光米。

褒忠鄉農會昨日舉行農民節慶祝活動，總幹事吳金元向鄉親發表新產品越光褒禾米，鼓勵農民加入契作行列。

吳金元指出，台灣因為天氣比日本炎熱，要種越光米是非常困難的，尤其越光米是一種米粒飽滿沉重，但秧苗卻弱細的穀種，如何栽培管理是一大功夫。

為提供國人更優質的米，該農會以契作方式輔導農民栽種，目前約契作10公頃，合理化施肥以及安全用藥，俾有效控管稻米品質，收成去殼後均採用真空小包裝。

「哇！好Q、好好吃哦！」農會家政班成員以越光褒禾米做成飯糰讓大家品嘗，稱讚聲不絕於耳。農民陳雨田、王秋花等人說，越光褒禾1年只栽種1期，為了品質不追求產量，每公頃約採收1萬2000斤，扣除脫殼及乾燥，最後白米約只剩3500公斤，田間管理雖費工，但價格相對好，很值得 。

吳金元表示，越光褒禾米種結合日本純種越光米的食味特質、台農67號米可耐長日曬的特性，交融出適合台灣氣候的越光米，米粒外觀有日本越光米的晶瑩剔透，更有彈性，咀嚼後黏密中帶甜，大家不需要飄洋過海，就能吃到越光米的好風味，價格也親民。

(中國時報)