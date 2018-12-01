祭拜國旗哥 韓允元旦辦升旗

2018年12月01日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓粉「國旗哥」謝文鈞於選前之夜驟逝，無緣見證力挺的韓國瑜當選高雄市長。韓國瑜昨天到高雄市立殯儀館出席告別式，告慰他在天之靈，並提到元旦將舉行升旗活動，尤其高雄這邊已很久沒有感受到愛國精神、愛國感覺。

「國旗哥」每每出現造勢，總是揮舞著大面國旗，搭配軍歌、踢正步，帶領韓粉情緒吶喊「韓國瑜，凍蒜！」，成為關注焦點。不過，上月23日韓國瑜在夢時代旁空地辦選前之夜活動，他疑因心肌梗塞，突然倒地不起，送醫宣告不治，享年68歲。

韓國瑜昨到謝府靈堂致意，司儀告知謝文鈞「韓市長來看你了」，樂隊並演奏國旗歌。韓國瑜說，家屬情緒非常激動，不停掉眼淚，他內心也很難過，從影片看到國旗哥過去每場造勢力挺，非常感動。因此，趁身體狀況好轉一點，特地前來致意。

韓國瑜也另外趕兩場喪事，其中1名往生者是前鎮區忠誠里長鄭富勝，他是國民黨忠貞黨員，曾連任3屆，本來打算挑戰4連霸，孰料投票前3天因腎臟病病逝，令人不勝唏噓。

另名往生者是家住左營果貿社區的91歲榮民陳德禮，其兒子陳紀孝是殯葬業善人，多次協助已逝獨老完成身後事。他說，父親因老人病辭世，生前特別叮嚀全家一定要票投韓國瑜，如今韓市長當選，也算了卻一樁心事。

(中國時報)