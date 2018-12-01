涂醒哲受贈復康巴士 有感而發

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲昨日代表接受國際同濟會台灣總會澎嘉南區捐贈復康巴士，這是他爭取連任失利後的第一場公益捐贈活動，他感謝同濟會熱心公益，話鋒一轉突然有感而發說，雖然有大家的同舟共濟，但沒能到「對岸」，是他游泳不夠。

涂醒哲致詞感謝同濟會捐贈復康巴士造福行動不便者。會後他說明「對岸」意思是指，他當4年市長，若此次能跨越4年任期之線，游上岸，就能繼續連任了。

同濟會澎嘉南區號召68名會員響應捐贈復康巴士送愛的公益活動，為身心障礙朋友量身打造德國福斯高頂車輛自動升降的無障礙車，總經費160萬8000元，昨日下午在嘉義市政府大門前舉辦捐贈儀式，同濟會關懷資深會員委員會主席賴惠珠代表捐贈。

賴惠珠對涂醒哲說的話深有感觸，她有感而發說，胞妹是台南市議員賴惠員，此次爭取連任3連霸失利，涂市長和妹妹都是認真做事、認真服務的人，祝福涂市長有更大空間，為更多人服務。

賴惠珠說，父親往生前因中風臥床8年，每次帶父親就醫或外出，移動身體十分不便，也造成父親不舒服，因而促成捐贈復康巴士，以便利行動不便的弱勢族群。

市府社會處表示，市府委託嘉義市脊髓損傷者協會經營16輛復康巴士，服務時間為周一至周五、每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，讓行動不便者看病、外出更便利。

(中國時報)

侯孝賢《珈琲時光》 雲門劇場展… 不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。