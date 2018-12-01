涂醒哲受贈復康巴士 有感而發

2018年12月01日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲昨日代表接受國際同濟會台灣總會澎嘉南區捐贈復康巴士，這是他爭取連任失利後的第一場公益捐贈活動，他感謝同濟會熱心公益，話鋒一轉突然有感而發說，雖然有大家的同舟共濟，但沒能到「對岸」，是他游泳不夠。

涂醒哲致詞感謝同濟會捐贈復康巴士造福行動不便者。會後他說明「對岸」意思是指，他當4年市長，若此次能跨越4年任期之線，游上岸，就能繼續連任了。

同濟會澎嘉南區號召68名會員響應捐贈復康巴士送愛的公益活動，為身心障礙朋友量身打造德國福斯高頂車輛自動升降的無障礙車，總經費160萬8000元，昨日下午在嘉義市政府大門前舉辦捐贈儀式，同濟會關懷資深會員委員會主席賴惠珠代表捐贈。

賴惠珠對涂醒哲說的話深有感觸，她有感而發說，胞妹是台南市議員賴惠員，此次爭取連任3連霸失利，涂市長和妹妹都是認真做事、認真服務的人，祝福涂市長有更大空間，為更多人服務。

賴惠珠說，父親往生前因中風臥床8年，每次帶父親就醫或外出，移動身體十分不便，也造成父親不舒服，因而促成捐贈復康巴士，以便利行動不便的弱勢族群。

市府社會處表示，市府委託嘉義市脊髓損傷者協會經營16輛復康巴士，服務時間為周一至周五、每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，讓行動不便者看病、外出更便利。

(中國時報)