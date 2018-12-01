不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－柯p招商王政見 提前跳票

2018年12月01日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲選前屢屢在各造勢場合演講，不厭其煩花至少半小時講述政績，其中一定會提到的，莫過於鄰里交通改善計畫、西區門戶計畫、減債530億、連3年招商全台灣第一。不過，根據財政部公布的統計數字，今年高雄市可望擊敗台北市成為「招商王」，也就是說，北市「招商王連霸」恐怕夢碎，柯文哲還沒開始下一個任期，選前拿來當招牌的政見就跳票。

3新案增70億 還有機會

對此，北市府副祕書長兼財政局長陳志銘表示，財政部數據計算至10月底，所以名次還很難講。他也說，北市最近有3案還未納入，包括信義三興段、忠孝懷生段都市更新與新北市林口力行段設定地上權案，3件還可為市庫挹注70億，加上舊市議會招商案將核定，所以整年超過500億應該沒有問題。

柯文哲選前頻遭藍綠對手攻擊「沒政績」，他不甘示弱，除在網頁上推出「地圖版」、「條列式版」政績說明，每當出席造勢場合、記者會、政見發表會甚至辯論會時，也一定都會不斷重複自己4年任內的施政表現。

新任期未到 招牌已不保

柯常自豪政見包括，推動鄰里交通改善計畫和改善仰德大道交通，台北市2017年車禍死亡人數下降到20年來新低；推動西區門戶計畫，拆除忠孝西路公車專用道、拆除忠孝橋引道、重現北門等，實現軸線翻轉；延宕多年的環南市場、大龍市場海砂屋、斯文里三期整宅終於開工改建等。

柯文哲也一定會提到自己還債530億，招商成果2017年拿到全台第一，且「有望連3年第一」。接著他總會自詡大家喜歡來台北投資，因為規則最清楚。

但招商三連霸政見，幾乎已宣告政見跳票。因財政部明確指出，今年1到10月促參案簽約金額，高雄市479.83億第一名，台北市403.48億第二名，就算加上最後2個月預估金額高雄14億、北市40億，結果仍是高雄勝出。

(中國時報)