見證僑務史 台大鹿鳴堂不拆了

2018年12月01日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台灣大學鹿鳴堂有51年歷史，建築老舊且結構不穩，校方評估修繕成本高，原計畫今年7月拆除，但台大校友及文資團體找到原僑光堂時期新事證，重新提報鑑定鹿鳴堂，北市文化局昨舉辦文資審議會，經委員投票表決，決議以鹿鳴堂原名「僑光堂」登錄為歷史建築。

台大鹿鳴堂原名為僑光堂，1967年興建完成，當初是僑務委員會提供僑生使用的大型活動中心，也是過去國慶日接待歸國華僑的場所，因建物老舊且結構不穩，評估修繕成本高，原定今年7月拆除，但台大校友發起搶救鹿鳴堂，找到新事證盼保住鹿鳴堂。

文資會昨進行審議，台大副總務長徐炳義在會中指出，鹿鳴堂不拆除有建築安全疑慮，同時卓越聯合大樓興建案原規畫連接地下劇場與地面的戶外階梯，當時是以拆除鹿鳴堂為前提，保存鹿鳴堂將只能沿用現有狹長樓梯作為逃生通道，恐影響逃生動線。

搶救台大鹿鳴堂發起人林怡君反駁，卓越聯合大樓逃生梯不只1座，保留鹿鳴堂不會對逃生產生影響。高齡90歲的前僑光堂活動中心副主任董鵬程說，過去曾在僑光堂服務30餘年，見證當年華僑學子來台就讀歷史，呼籲政府不要忘記歷史、忘記國家，讓僑光堂能永續流傳。

文資委員薛琴認為，鹿鳴堂保留議題討論多次，提議投票表決，經在場17位委員投票，同意登錄歷史建築13票、反對4票，最終決議以原名「僑光堂」登錄為歷史建築。

文資委員認為，僑光堂過去是推動僑務、僑教重要場域，亦曾為重要文化、政治活動場所，見證國家、經濟發展，且建築形式具特色，展現現代主義建築思維，外觀設計融合中式傳統建築，反映當時中華文化復興政策下的設計，具有保存價值。

(中國時報)