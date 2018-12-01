士林官邸菊展 遨遊全世界

2018年12月01日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

2018士林官邸菊展昨日開幕，展區用大立菊、造型菊及菊科草花布置阿里山、艾菲爾鐵塔等世界著名景點，開幕首日好天氣，吸引大批民眾入園賞花，市長柯文哲出席開幕致詞表示，去年活動吸引55萬人次，今年目標提升到60萬人次，可望藉過花卉行銷，為地方帶來6億觀光產值。

士林官邸菊展今年以「菊世遨遊」，把世界各地特色元素融入展區布置，像是阿里山火車、非洲大草原、菊花搭配8米糕艾菲爾鐵塔的「浪漫香頌區」等，展期從即日起至12月16日，免費開放參觀，昨開幕第一天，吸引破千人次入園賞花、拍照。

公園處指出，今年天氣狀況穩定，花況比往年好，園區內以造型菊、大立菊數量最多，大力菊是所有品種中最難照顧，至少要栽培2年以上，尤其是台北夏天酷熱，必須透過電扇、抽風機、水牆降溫，讓菊花保持最佳狀況，帶給賞花民眾心曠神怡。

活動期間市府結合周邊店家推出優惠好康活動，民眾可以自行下載合作店家優惠券，遊客到士林官邸旅客粉絲團打卡消費可享消費優惠。

柯文哲指出，現在辦活動要跟周邊商圈連結，想辦法刺激觀光消費，以去年菊展吸引55萬人次，以每人花1000元計畫，產值高達5.5億，若今年氣候、花況都不錯，有機會達到60萬人次，等同創造6億商機，用大量小額消費拉動整個台北經濟繁榮。

(中國時報)