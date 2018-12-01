林欽榮去職確定 陳景峻想休息

2018年12月01日 04:10 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

柯市府小內閣確定變動！3位副市長當中，林欽榮借調期滿將返回交通大學任教，陳景峻重申「我想要休息了」，但他和鄧家基的人事，市府仍未出面說明。據了解，陳辭意甚堅，鄧家基應會留任，另外，懸缺的局處首長，除原民會主委將公開徵才，財政、地政、社會局因較為專業，則會在尋覓出適當人選後，才啟動遴選。

柯文哲3位副市長，林欽榮、鄧家基都是2014年選後就入府任職，鄧家基是由當時的競選總幹事姚立明引薦，林欽榮則因兼任工務局、捷運局、都發局長遴選委員會委員，被柯文哲相中。

一路跟著柯文哲的林欽榮，負責督導東西區門戶計畫、公宅、都更、交通局等業務，此次去職格外令外界關注。北市府發言人劉奕霆表示，雖然市長希望林留下幫忙，但林仍決定返校任教。

林欽榮辦公室祕書說，如果林欽榮要留下來再做一任，就必須辭掉教職，因此考慮過後，林決定返校任教，至於林任內督導的都發、工務等重點局處，還有公宅、都更、東區門戶計畫等大案子還未完成，會不會捨不得或推薦接任人選給柯文哲？祕書僅回應，林欽榮沒對幕僚表達什麼想法，也不清楚有沒有推薦人選。

面對外界關注去留，陳景峻昨重申，他很早就跟市長講過，「我想要休息了」；鄧家基則未對去留鬆口，但據了解，他留下來的意願頗高，加上他府會溝通、圓融喬事的能力，續任機率高。

(中國時報)