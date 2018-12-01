礁溪天主堂被閒置 教友抗議

2018年12月01日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

上百名天主教會教友昨聚集在礁溪天主堂前廣場抗議，質疑《文化資產保存法》嚴重違背《民法》及《憲法》保障人民財產權的條文，盼各方能支持完成教會組織規畫改為長照社福大樓，達成妥善照顧老年人的心願。

有52年歷史的礁溪天主堂，因建物老舊，13年前開始閒置未使用，天主教會因而規畫改建為長照社福大樓使用。但在地方文史工作者建議下，宜蘭縣文資審議委員會去年底決議將礁溪天主堂登錄為歷史建築，但縣府認為資料不全應該再進行調查，因而列為暫定古蹟，改建計畫停擺。

今年4月暫訂古蹟期限已至，文化局未依規定延長半年，6月間天主堂突遭工人拆除大半，引起地方文化界一片譁然。

天主教會昨發動上百名教友前往天主堂前廣場，大聲疾呼政府不應剝奪人民的財產支配權。教會代表律師游孟輝表示，人民財產權受到憲法及民法保障，但《文資法》規定非常不尊重財產所有權人，獨斷獨行的審議過程更嚴重違背《民法》及《憲法》。

游孟輝說，長照社福大樓設計早已完成，原本今年就要提出建照申請，卻因文化局將天主堂提列為歷史建築，導致計畫停擺，處置顯有不當。

對此，文化局回應，問題癥結點在於保留範圍與修改建方式有不同看法，已依規定將暫定古蹟期限延長至明年6月5日，天主教會訴求在維護財產權，以及希望未來的福傳與社會服務不受影響，文化局會將訴求轉達文資委員了解，未來召開審議也會邀請教會代表陳述意見。

(中國時報)