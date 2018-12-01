不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－爭總統大位 林右昌自嘲不夠格

2018年12月01日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

2018縣市長選舉，民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席，由基隆市長林右昌接下代理黨主席。林右昌昨前往太平國小時，被問及是否有意角逐黨主席或參選2020總統大位？林右昌苦笑說「想多了，我是新生代，不是中生代，還不夠資格！」

代理黨主席 協助立委補選

林右昌表示，代理主席主要是協助黨主席補選順利，還有前立委姚文智及盧秀燕辭職後，留下的台北及台中2席立委黨內提名作業，針對立委補選名單，現在選委會還沒有公告，聽說昨天中午要討論，但仍要等待期程出來再進行相關人選的諮詢。

另外，傳出前總統陳水扁與立法院長蘇嘉全要競選黨主席，林右昌僅說，民進黨是有制度的政黨，黨主席改選有一定的機制和程序，會按照制度走。至於他是否有意角逐黨主席或進一步參選2020總統？林右昌則苦笑說，那想多了，「我是新生代不是中生代，還不夠資格！」

外界認為民進黨慘敗歸咎於蔡總統執政不力，林右昌對此指出，選舉結果有非常多原因，歸咎在一個人身上太過簡化，而大家喜歡談論的「中生代接班」，雖然是個話題，但對於黨的前進來說，並非優先要討論的事情。

林右昌強調，民進黨的挫敗最重要是反躬自省，未來才有進步空間，唯有深刻檢討才能回應人民期待，重點不是在中生代接班，而是檢討過去中央執政、施政和行政上哪些政策做錯了或做壞掉了，或是在進度和期程配套上不夠周延。

吳音寧成祭旗 尊重農委會

最後林右昌被問到前北農總經理吳音寧成為「祭旗」，他僅回應，這是行政部門的處理，沒有在黨進行討論，會尊重農委會決定。

(中國時報)