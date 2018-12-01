寵狗無極限 兔比把主人當佣人

備受黃千珈全家人寵愛的貴賓狗「兔比」，把自己當成人類還會跟和人吵架、搶床睡。（黃千珈提供）

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中國時報
／綜合報導

到底是狗的主人還是狗才是主人？黃千珈飼養的公貴賓狗「兔比」，被她媽媽深深寵愛，不僅吃得比家人好，每天還要固定按摩，受到無比尊寵的「兔比」，似乎也已經忘記自己是一條狗，對於「兔比」幾乎把主人當佣人看待，感到好氣又好笑。

黃千珈說，8歲大的「兔比」，在出生3個月時從朋友那抱回家，媽媽把「兔比」當寶貝兒子養，不只每天要逗「兔比」玩，還要幫牠按摩，連伙食都比人還好，媽媽經常親自下廚做「清蒸牛肉」，只為讓「兔比」飽餐一頓。

黃千珈還笑稱，或許「兔比」跟家人一起生活久了，加上備受寵愛，讓「兔比」搞不清楚身份，根本就把自己當成人類，牠會跟家人吵架、搶床睡，在「兔比」的眼中，在家中的地位可是排在很前面，甚至還會和她老公爭寵。

此外，基隆有一隻加菲貓「斑斑」，雖然不會說話，但跟主人心靈相通，每到晚上睡覺時間，還會親自「監督」，直到一家人都就寢才會去休息，長達12年從未間斷。

飼主黃先生說，奶奶每晚8時看連續劇，斑斑會算時間，只要10時一到，「斑斑」就會自動走出來喵喵叫，意思是「該睡覺了！」等到奶奶關上電視，帶牠進房間睡覺後，還得幫「斑斑」關門，否則牠就會坐在門口探頭不去休息。

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(中國時報)

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