讓小黑熊回家 需民眾共同守護

2018年12月01日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮卓溪鄉走失小黑熊在特有生物保育中心照護及訓練下，預計明年野放回原棲息地，但近日有網友質疑野放合適性，屏東科技大學野生動物保育研究教授黃美秀昨指出，瀕危物種復育計畫牽連因素多，成敗關鍵仍舊是人，不是熊。

花蓮南安瀑布今年7月發現一隻落單小熊，苦等不到母熊出現，專家最後考量暫以人為照顧，移轉到特生中心照護，並同步進行野化訓練。葉姓網友昨貼文年初同一個山域發生疑似槍殺黑熊案件，並附上向台大獸醫系病理解剖室的X光照片，指出小熊經人為長時間飼養，再野放回當地，會出現什麼問題，讓人不寒而慄。

林管處技士楊青樺表示，今年3月有單位通報黑熊死亡，因黑熊屬瀕危物種皆依《野保法》委託台大協助解剖，進行物種檢驗，當時解剖後確實發現死亡的母黑熊體內有槍彈存留，依體型狀況推測並不是母成熊，與7月發現的小黑熊沒有關係。

楊青樺說，死亡母黑熊在瓦拉米登山入口2.2公里處被發現，與人類行經路線距離近，當地布農族人傳統文化並不允許狩獵黑熊，甚至協助公部門巡守非法獵人，當地族人也不樂見黑熊遭槍彈攻擊。

協助小黑熊野放訓練的黃美秀昨天表示，熊類野放複雜度、不確定性高，絕對不是「養得肥肥，放出去就好」，瀕危動物復育計畫能否成功，除生物因素，還需要大眾及地方居民支持及協助，近年來台灣黑熊廣受保育團體與民眾重視，或許透過這隻小黑熊，可以翻轉國人對瀕危物種復育盲點的契機。

楊青樺表示，小黑熊照養期間保持健康長大，也由專業團隊採集數種果實、樹葉訓練小熊野外覓食能力，但能否野放還需要多方專家評估，林管處也與當地族人達成共識，允諾共同守護，一起保育珍貴的台灣黑熊。

(中國時報)