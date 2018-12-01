讓小黑熊回家 需民眾共同守護

花蓮卓溪鄉走失小黑熊在特有生物保育中心的照護下已逐漸恢復健康，目前持續進行野放訓練。（教授黃美秀提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮卓溪鄉走失小黑熊在特有生物保育中心照護及訓練下，預計明年野放回原棲息地，但近日有網友質疑野放合適性，屏東科技大學野生動物保育研究教授黃美秀昨指出，瀕危物種復育計畫牽連因素多，成敗關鍵仍舊是人，不是熊。

花蓮南安瀑布今年7月發現一隻落單小熊，苦等不到母熊出現，專家最後考量暫以人為照顧，移轉到特生中心照護，並同步進行野化訓練。葉姓網友昨貼文年初同一個山域發生疑似槍殺黑熊案件，並附上向台大獸醫系病理解剖室的X光照片，指出小熊經人為長時間飼養，再野放回當地，會出現什麼問題，讓人不寒而慄。

林管處技士楊青樺表示，今年3月有單位通報黑熊死亡，因黑熊屬瀕危物種皆依《野保法》委託台大協助解剖，進行物種檢驗，當時解剖後確實發現死亡的母黑熊體內有槍彈存留，依體型狀況推測並不是母成熊，與7月發現的小黑熊沒有關係。

楊青樺說，死亡母黑熊在瓦拉米登山入口2.2公里處被發現，與人類行經路線距離近，當地布農族人傳統文化並不允許狩獵黑熊，甚至協助公部門巡守非法獵人，當地族人也不樂見黑熊遭槍彈攻擊。

協助小黑熊野放訓練的黃美秀昨天表示，熊類野放複雜度、不確定性高，絕對不是「養得肥肥，放出去就好」，瀕危動物復育計畫能否成功，除生物因素，還需要大眾及地方居民支持及協助，近年來台灣黑熊廣受保育團體與民眾重視，或許透過這隻小黑熊，可以翻轉國人對瀕危物種復育盲點的契機。

楊青樺表示，小黑熊照養期間保持健康長大，也由專業團隊採集數種果實、樹葉訓練小熊野外覓食能力，但能否野放還需要多方專家評估，林管處也與當地族人達成共識，允諾共同守護，一起保育珍貴的台灣黑熊。

(中國時報)

寵狗無極限 兔比把主人當佣人 太平國小改建 翻轉基隆新基地

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。