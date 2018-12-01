太平國小改建 翻轉基隆新基地

友善列印
中國時報
╱基隆報導

基隆市長林右昌昨前往已廢校的太平國小，主持「城市聲帶展覽」開幕式，他表示，已將太平國小變成基隆翻轉再生的發動基地，現場並展示相關模型，詳細描述他對基隆市港再造的策略與進展願景，強調會在4年任內，將計畫建設都陸續上軌道。

太平國小轉型成設計與建築者之家，以及推展基隆市政的祕密基地，林右昌表示，包括大基隆歷史場景、火車站都更及北五堵研發新鎮相關專案辦公室，甚至市港再生計畫與策略都會在這裡進行。

林右昌說，日前公布的市港再生計畫3D影片，其中許多案件正在推動且已有預算，預計在今年底、明年初動工，未來4年大家可清楚看到，從火車站周邊地區，經國門廣場、城際轉運站，市中心延伸到東岸水岸空間，基隆市港整體翻轉再生轉變為真正國際級港都城市。

基隆市都發處指出，「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶展覽」即日起至14日在太平國小舉行，由共感地景的建築師陳宣誠及策展人邱俊達，邀請蘇弘、陳敬寶、陳冠蓉、陳以軒、黃彥穎等創作藝術家，共組跨域研究與創作團隊。

都發處說明，展覽期間安排走讀與系列講座，邀請欣建築主編吳宜晏帶領民眾從太平社區散步至KEELUNG地標，講述太平國小與周邊地區在基隆發展重要區位與美景，所有活動開放免費參加。

(中國時報)

讓小黑熊回家 需民眾共同守護 太魯閣馬登場 參賽住宿抽好禮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。