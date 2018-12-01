太平國小改建 翻轉基隆新基地

2018年12月01日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌昨前往已廢校的太平國小，主持「城市聲帶展覽」開幕式，他表示，已將太平國小變成基隆翻轉再生的發動基地，現場並展示相關模型，詳細描述他對基隆市港再造的策略與進展願景，強調會在4年任內，將計畫建設都陸續上軌道。

太平國小轉型成設計與建築者之家，以及推展基隆市政的祕密基地，林右昌表示，包括大基隆歷史場景、火車站都更及北五堵研發新鎮相關專案辦公室，甚至市港再生計畫與策略都會在這裡進行。

林右昌說，日前公布的市港再生計畫3D影片，其中許多案件正在推動且已有預算，預計在今年底、明年初動工，未來4年大家可清楚看到，從火車站周邊地區，經國門廣場、城際轉運站，市中心延伸到東岸水岸空間，基隆市港整體翻轉再生轉變為真正國際級港都城市。

基隆市都發處指出，「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶展覽」即日起至14日在太平國小舉行，由共感地景的建築師陳宣誠及策展人邱俊達，邀請蘇弘、陳敬寶、陳冠蓉、陳以軒、黃彥穎等創作藝術家，共組跨域研究與創作團隊。

都發處說明，展覽期間安排走讀與系列講座，邀請欣建築主編吳宜晏帶領民眾從太平社區散步至KEELUNG地標，講述太平國小與周邊地區在基隆發展重要區位與美景，所有活動開放免費參加。

(中國時報)