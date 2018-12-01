太魯閣馬登場 參賽住宿抽好禮

2018年12月01日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

太魯閣峽谷馬拉松12月1日登場，翰品酒店祭出總價值30萬的大禮包迎賓，入住選手不但人手一包活力包外，還準備超過100項大獎給完賽選手，包括1000至5000元獎金、飯店平日雙人住宿券及最大獎國內航線雙人機票等，總經理唐玉書呼籲，獎項數量繁多，選手完賽後記得留意是不是幸運得主。

賽前、賽後好禮拿不完，雲朗集團今年擴大舉辦馬拉松活動，參賽選手入住旗下飯店除可享有多項優惠，還有額外的30萬元大禮包，陪伴的家屬可前往車站光顧由在地商家、學校、台泥進駐的「原夢市集」。

雲朗集團針對全馬、半馬及逍遙馬完賽的各組選手加碼提供15張翰品酒店平日雙人住宿券，各組總名次第88名、第168名、第588名、第788名及第888名者都是獲獎幸運兒，參賽者中年紀最大的2名「不老跑者」則可獲得5000元獎金、2名參加最多次太馬的「太馬達人」，可獲得3000元獎金、連闖爬玉山、日月潭、太馬的「台灣勇者獎」可獲2000元獎金，現場也加碼抽出4名完賽選手「雲朗幸運獎」1000元驚喜獎金。

新城警分局指出，太馬賽事有3處管制區域，分別為台8線天祥至太魯閣大橋南端、舊台9線錦文橋至太魯閣橋北端及台9線太魯閣大橋南下車道全段單向管制，北上車道調撥車道，提醒用路人注意管制時間自今天凌晨4時至下午2時。

(中國時報)