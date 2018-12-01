蔡總統還是沒看懂新民意

2018年12月01日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨選舉慘敗，蔡英文總統開票當晚辭民進黨主席一職，行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊也口頭請辭，但都獲得慰留。確定留任後，賴院長在非核家園及地方層級的兩岸交流議題上，態度不再僵硬。看來民進黨政府確實接受了最新民意的洗禮，但包括蔡英文總統在內的民進黨政府，真的在民意與民主之前低頭了嗎？

首先可以探究蔡總統選後的幾次談話，如果我們刪掉文青式的語言包裝，從語境體會她的內心世界，或許可以了解她究竟是在謙卑反省，還是傲慢依舊。敗選當晚，蔡總統宣布辭去黨主席時，為「努力不夠，讓支持者失望」表達了歉意，但她接著說：「過去將近3年來，因為大家的堅持，國家正走在正確的方向上。」63個小時後，她出現在高雄和陳其邁後援會座談，再度為敗選道歉，並說「我們的態度就是要接受民意」，還說「上半場我們打得不好，下半場我們一定打得很好。」

1天之後，蔡總統對所謂「接受民意」有了全新的解釋。她在11月28日發表〈給黨員的一封信〉，一開始是自我檢討，聲稱「最該改變的人是我」，接著說：「我們走在正確的道路上」，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上」，「我們常用專業語言解釋國家政策，以至於沒有跟人民溝通的效果」，「我擔任總統後，在緊湊的行程、國安事務及每天的政務上，耗盡了大部分的時間。我忽略了總統應該成為這個國家的主要溝通者。」還這麼說：「當我為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂」，「我雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂」，「政治其實就是給答案」。

從這幾次公開談話分析，她承認敗選，但敗選的原因是「社會大眾沒有跟上」、是「專業語言」的「溝通效果沒有跟上」。這些話呈現的是她把自己當成先知，她想說的是：我代表的是進步價值，但當總統太忙了，沒時間多開示，所以你們不懂，以後我站上第一線，直接給人民答案，台灣社會就會團結了。

如果上述的解讀正確，蔡總統的談話會讓人不寒而慄。與其說，這是一位剛剛遭遇民主選舉大敗的政府領袖的談話，不如說是一位自認英明神武的開明專制君王在發表宣言。按照蔡總統的談話邏輯，人民這次沒有選擇民進黨，是因為思想落後，無法體察進步價值，才做出不利民進黨執政的投票抉擇。

蔡總統2016年當選時，口口聲聲要「謙卑、謙卑、再謙卑」。可惜民進黨政府上台後，諸多施政充滿了傲慢與偏見，黨產會、促轉會、中選會，被公認已不像政府組織，更像是民進黨附隨組織，更沉淪的是，居然自詡為東廠，惡劣程度超乎想像。

一開始，還有人認為可能蔡總統是受幕僚誤導、受佞臣牽連，才忘了謙卑，做出這麼多只有藍綠、沒有黑白的政治獵殺，做出許多背離主流民意的決策。如今看到蔡總統在民進黨敗選後，自我檢討的談話如此高高在上，忘了自己是選民的公僕，忘了台灣人期待的是一位帶領台灣迎向光明未來的領袖，而不是一個剛愎自用，以為自己可以「作之君、作之師」的「聖王」。

蔡總統仍自認是真理所在，所謂的「接受民意」，只是文青式的交代罷了，而「最該改變」，意在改變溝通技巧而已。如此背離民意，難怪選後民調中，下一次大選表態願意支持蔡總統的比例只有區區4.2%，對任期還有將近一半、並未放棄競選連任的現任總統來講實在難堪。如果繼續這樣，最後必然只能抱住極少數的基本教義派取暖，淪為民意支持度空前低的失敗總統。

這次的選舉與公民投票，選民已經清楚展現出了台灣的主流價值，就是少一點意識形態、多一些務實發展，拒絕政治惡鬥，期待全民總統回歸中道及理性的主流價值，這才是真正愛台灣。

蔡總統在〈給黨員的一封信〉中曾表示，她「會做一個很不一樣的總統」，並期許團隊「勇於改變」。如果蔡總統真能體察主流民意，或許還有機會在最後的1年多任期，揚棄有綠沒有藍的偏頗，才能打好下半場，重新贏回民眾的信任與敬重，屆時不只可以增加自己連任的機會，也將留下一個漂亮的身影。

(中國時報)