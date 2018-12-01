2018年12月01日 04:10 中國時報 主筆室

反核食公投此次的總投票數高達1077萬票，最後以72.3%同意通過。如此高民意的公投結果，政府基本上沒有不遵循的道理；然而，對台灣公投限制日本核食進口，日本外務大臣河野太郎強調，不排除透過世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制來解決這個問題。

一邊是內部民意，一邊是外交壓力，夾在其中的民進黨政府陷入了兩難，接下來該怎麼做，真是一大考驗。

然而，回首整個事件演變的過程，蔡政府也必須承認，就是因為執政以來態度倨傲，不肯跟人民好好溝通，才會造成如今這個兩面不是人的窘境、甚至困境。而能源、同婚，乃至於偷渡台獨意志的東奧正名，民進黨政府都在這次公投中遭到民意狠狠打臉。

2014與2016年兩次大選的勝選，讓全面執政的民進黨擁有了超高的權力，也因此竟養成了從行政院到立法院近乎一言堂、一條鞭的決策與施政模式，只要是蔡政府想做的事、想推的法案，都像坦克車強勢輾壓一般，在野黨乃至於人民幾乎沒有反對的空間。

今日被反核食公投打臉的蔡政府，可還記得2016年11月間在3天內草草舉行的10場公聽會？如同知名的電影台詞：「出來混，遲早要還的！」當時被深深壓抑的民意與民怨，總有一天會爆發出來。如今蔡政府面對的內外煎熬，其實是自找的。能源與電力政策也是如此，民進黨政府自以為可以強勢逼退在野黨的反對意見，卻終究要被民意的波浪所吞噬。

別再一意孤行了，這次九合一與公投的結果，就是最新的民意，民進黨看懂了嗎？

(中國時報)