2018年12月01日 04:10 中國時報 高源流

台北農產運銷公司總經理吳音寧，在波濤洶湧的爭議聲中被解除職務。我對於這個結果，沒有什麼特別的感覺，因為這是民進黨一貫的幹法。我倒是被吳音寧說要回歸作家身分，回去當作家的這句話，搞得天旋地轉。

作家，分好幾種。不論是寫小說的，或者寫傳記的，或者做鄉野紀實的，寫雜文的等等，都是。從坊間各種有關吳音寧的報導，大概知道，她出自一個獨派色彩甚濃的家庭。可能也因為這樣，吳音寧的寫作具批判性，也帶有政治味道。

一個作家，怎麼會被民進黨提拔去當賣菜的北農總經理，這是個很有趣的問題。我費力尋找答案，大致了解到吳音寧生長自一個農村，當作家的時候，深受白米炸彈客楊儒門的刺激，蒐集了台灣一些農業問題的資料，寫了有關農業發展的文章。

去年初，民進黨發動輿論攻勢，批當時的北農總經理韓國瑜是菜蟲等等，硬是把韓國瑜轟下台，然後指派吳音寧接任。民進黨這邊的論述，是指吳音寧出自農家，了解農業。不過，我倒是覺得，吳音寧出自農家不會讓民進黨青睞，反而是她出身獨派家庭，而且是個作家，才是她受封北農總經理的主因。

進得廚房，就不怕油煙熱。因為是政治任命，吳音寧就必須接受政治的運作。民進黨因為這次大選的慘敗，被黨內外批評得體無完膚。尤其是一句「奪了韓國瑜一個菜攤，失去台灣大半江山」，更是讓民進黨人難以承受。於是吳音寧就下台了。

不過，別替吳音寧難過。因為她出身正綠旗，剛為民進黨「完成階段性任務」，又會寫文章，是個作家，民進黨不會讓她這麼一個對黨有重大貢獻的人，就這麼回歸平淡。

參考民進黨過去幾個「完成階段性任務」後下台的黨人，都被安排了更好的職位或工作，我相信，民進黨應該會以不同形式，給予吳音寧應有的回饋。讓她在其他領域堅持自己的理念。

民進黨之外，我也要告訴吳音寧的好友白米炸彈客楊儒門，希望他不要對吳音寧的下台產生不必要的誤解，否則事情大條了。畢竟我完全同意楊儒門說的，北農是協助全台農友的農產銷售平台，負責大台北地區果菜供應穩定，而不是政治鬥爭的所在。

但問題在於，是民進黨把北農這個單純的農產銷售平台，當成了政治鬥爭場所。眾所皆知，民進黨全面執政後，透過各種手段及管道，硬是要把各地的農漁民團體及組織全部綠化。北農的業務關乎全台灣各地的農業組織及農民，又有個偏藍背景的韓國瑜，民進黨當然要除去韓國瑜而後快。只是他們沒想到，把韓國瑜趕去高雄之後，會把他們民進黨搞成這樣。

別哭泣，吳音寧。民進黨還有更好的位子等著妳。等好位子的這段空檔，不妨重拾作家之筆，好好寫幾本書。如果妳還沒想好，我替妳出幾個主意。

第一本書應該寫「政治正確才有農產運銷」。吳音寧可以把民進黨如何運作逼韓國瑜辭職，又怎麼樣找一個政治正確的人來接任的過程，好好寫出來。當然，吳音寧若肯多寫一些逼韓內幕，更能叫座。

如果吳音寧還想寫，不妨考慮寫「台獨野兔的悲歌」，描述她這個出自台獨家庭的作家，如何受民進黨獨派的重託，去北農開天闢地的來去故事，給民進黨失去大半天下，做個註解。

(中國時報)