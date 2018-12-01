2018年12月01日 04:10 中國時報 賴祥蔚

2018年最精彩的真實大戲，莫過於本來完全不被看好的韓國瑜，在乾淨的選舉中，高票當選了高雄市長。

早在投票日之前，眾所矚目的高雄市長藍綠候選人直球對決電視辯論會上，韓國瑜就公開宣稱他接受「九二共識」。這不意外，一來這本來就是國民黨執政時期兩岸交流的基礎，二來這也是未來要落實韓國瑜競選訴求「貨賣得出去、人進得來，高雄發大財！」的善意橋梁。

什麼是「九二共識」？一中各表到底又是什麼內涵？坦白說，不重要。這4個字，就是兩岸繼續維持現狀、務實而不務虛、停止意識形態爭論的代名詞。兩岸能夠立刻就統一嗎？台灣可以馬上獨立嗎？如果可以，就立刻進行吧。反之，如果都不行，何必一定要堵在這個虛無的關卡？

蔡總統11月30日在接見美國外交政策全國委員會訪問團時，強調她對於兩岸城市交流採取正面、開放的態度，但是希望城市交流不要有「政治前提」。蔡總統的話乍看之下言之成理，問題是這句話會不會本身就是一個「政治前提」？

請問總統，承認九二共識算是一種「政治前提」嗎？如果是，韓國瑜在選前的電視政見辯論中，已經明確表態接受九二共識，然後以極高的票數當選高雄市長，這是不是可以看成高雄市民的表態支持？或者，蔡總統依然堅持認為這次選舉「人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇」？

蔡總統會有什麼答案，其實不意外，因為即使國民黨縣市首長當選了15席、即使所有跟政府立場不同的公投案都通過了，蔡總統在選舉之夜宣布辭去黨主席時，還是堅持認為「過去將近3年來，因為大家的堅持，國家正走在正確的方向上。」如果不是電視螢幕上還清楚顯示出民進黨在選舉中大敗，觀眾或許會以為這是總統的勝選演說了。

不過蔡總統有一句話倒是沒有說錯：「兩岸交流是中央權限。」所以不管民進黨在地方首長選舉再怎麼慘敗，只要中央不放行，兩岸就很難進行城市交流。所以蔡總統會怎麼做呢？會不設政治前提讓兩岸城市進行交流嗎？還是會要求新當選的地方首長們，必須先強調不接受九二共識才能進行兩岸交流？聰明如蔡總統當然知道，民進黨政府在這件事情上的作為是否符合民意，一定會在2020年大選得到答案。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)