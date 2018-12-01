盼愛河奏出藍綠交響樂

2018年12月01日 04:10 中國時報 羅瑩雪

民進黨籍的台北市議員王世堅選前脫口而出，說如果韓國瑜當選高雄市長他就要跳海，日前韓國瑜的女兒韓冰高EQ地替他解套，建議他和韓國瑜一起當高雄導遊，不用跳海也不用跳愛河。王世堅則接受韓冰的邀請，允諾到愛河邊拉小提琴演奏情歌，替高雄拚觀光！一場跳河的整人戲碼，頓時變成音樂伴隨旅遊的喜劇，大家都樂見其成。

韓家父女這記起手球發得漂亮，王世堅也回得巧妙。然而此發展並非憑空而降。選舉期間韓國瑜堅持正面選舉，口不出惡言，使兩人先前尖銳對立的關係逐漸鬆解，加上韓冰親切誠懇的笑容攻勢，性情中人的王世堅自然招架不住。

這項約定若實現，且王世堅的行動若能把其他政壇人士的才藝帶往高雄，如此一來，外國旅客不用說，單單國內的觀光熱潮就可幫韓國瑜兌現選舉支票，有利於推動各項市政了。王世堅也可藉此褪去咄咄逼人、每賭必輸、扶龍命格等負面形象，轉為優雅正向的政治人物，政治生涯可望再上層樓。廣大的高雄市民則可財源廣進，可說是三贏的策略。

韓國瑜不計較王世堅在他擔任北農總經理時期對他的攻擊，選擇選後兩人和解，王世堅也以為高雄拚觀光回報，韓王和解且合作的經驗值得朝野政治人物效法。若朝野可由謾罵對抗轉為積極合作，長此以往，政府、政黨、政治人物及全民都將是贏家。

民進黨由街頭運動起家，擅於利用衝突對立凝聚群眾力量，贏得選舉，奪取政權。全面執政後，利用立法、行政一把抓，推動一例一休、年金改革、非核家園、轉型正義等，加深了社會的分裂和對立。一方面對國民黨抄家滅族，一方面高喊愛台灣，呼籲團結，令人啼笑皆非。

這次九合一選舉結果狠狠打臉執政黨，人民清楚表達了他們不像民進黨所以為的愚蠢好騙，決定用選票給民進黨一個教訓。

有則民間故事說，一位母親在女兒出嫁前夕，告誡她婚後一定要努力存私房錢，免得萬一被休，生活沒有著落。女兒過門後四處苛扣家用，不久被夫家發現，不但私房錢沒收，還被休了。民進黨想消滅國民黨，以便永遠掌權。不料做得過火，反而害了自己。

希望蔡政府能由韓國瑜、王世堅和解的例子中獲得啟示。朝野政黨惡鬥絕非國家之福，政黨都應該忠於國家，忠於人民，只有以福國利民為最高目標的政黨才能走得穩，走得遠。「覆巢之下無完卵」，執政黨若不擇手段爭權奪利，除了危害國家，也會傷了自己。

雖然傳出王世堅可能變卦，但仍盼愛河邊可以奏出藍綠交響樂。民進黨也應省思，在經此次選舉挫敗後，能改掉凶狠好鬥的政黨性格，以「讓人民過好日子」為藍綠共識，讓台灣回歸民主政治之常態。

（作者為前法務部長）

(中國時報)