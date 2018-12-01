2018年12月01日 04:10 中國時報 張瑞雄

九合一大選甫結束，大家又開始玩起誰是總統候選人的遊戲，與其分析各黨的合縱連橫來猜人選，或比較誰的民調高低，老百姓是否可訂出參選總統的積極條件，叫各黨要提名符合條件的人，否則選民就不埋單呢？

民主國家最重要的基礎是「依法治理」，這包括3個重要的原則，一是任何人不能超越法律之外，包括總統；二是總統不能利用職權迫害反對黨或批評者；三是總統須遵守司法的獨立性。任何人若有違反以上的紀錄或意圖，絕對不適合擔任總統。

任何候選人都會有他的（HIS）理想，但為了要為台灣的民主樹立典範，此HIS的理想應是：H代表Honesty（誠實），對民眾講實話做實事，不要明知做不到卻空口說白話。I代表Integrity（正直），不汙衊、不貪汙、不搞分化、不血口噴人、不譁眾取寵。S代表Sincerity（誠懇），知錯認錯、知錯能改，不要硬坳，讓民眾感到候選人是為做事而做官，非為做官而做事。

2011年蔡英文在宣布參選總統時說過：「我一直在思考與實驗，一個新的政治文化的可能性。從現在開始，台灣這個美麗的家園，可不可以不要再召喚對立的仇恨？」但蔡英文擔任總統兩年多來，她是不是時常在「召喚對立的仇恨？」否則黨產會和東廠如何而來。

做總統要實際，不要玩一些神經遊戲或陷入自我幻象中，要實際且客觀地評估情況，告訴民眾付出的代價。總統也要完全承擔成敗的責任，如杜魯門總統所說的「責任到我為止。」對任何事情的失敗不要找藉口推託責任。

希望各黨謹記上面幾點考量，為國家推出最好的候選人。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)