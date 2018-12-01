不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－蔡衍明籲不分藍綠 唱旺台灣

2018年12月01日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

旺旺中時媒體集團旗下《工商時報》創刊40周年，旺旺集團董事長蔡衍明指出，有緣成為媒體人，希望能「旺台灣」；正逢大選過後，他說，他深知「兩岸好，台灣會更好」的道理，呼籲台灣不再分藍綠，不再故步自封，要迎向大陸，迎向世界。

工商時報40周年慶，蔡衍明首先以集團大家長身分，歡迎參與慶祝酒會的各界代表。蔡衍明細數2008年底接手中時媒體集團營運，從生產物質糧食跨入生產精神糧食領域，參與的第一個活動就是《工商時報》30周年社慶，時間過得很快，一轉眼就是10年。

兩岸好 台灣才會更好

蔡衍明說，剛接手時，有人問他中時集團過去屬於淺藍，接手後會是什麼顏色？他當時不加思索回答「我是紅橙黃綠藍靛紫」，怎樣能讓台灣人民過好日子，就是什麼顏色。

「讓台灣好的心，我從沒改變過！」蔡衍明說，有緣成為媒體人，就是希望能「旺台灣」，台灣是他生長的故鄉、大陸是他事業做大的故鄉，所以他感觸比任何人都深，因他深知「兩岸好，台灣會更好」。

蔡衍明強調，秉持「真道理性、真愛台灣」精神，只要能夠讓人民過好日子，就是旺旺中時媒體集團支持的對象；他以「韓流」為例，提到高雄市長當選人韓國瑜，是「無色覺醒十大主張」首位簽署人，贊同「不要再分藍綠」理念，是最佳典範。

邁大步 再創經濟榮耀 《工商時報》1978年創刊，創刊之初見證台美斷交、中山高通車及大陸改革開放的歷史時刻。蔡衍明期許大選落幕後，台灣不要再故步自封，要迎向大陸、迎向世界，攜手再創讓台灣人驕傲的經濟榮耀。

面對即將到來的2020大選，蔡衍明說，旺旺中時媒體集團堅持與民眾站在一起，全力支持願意讓台灣民眾過好日子的候選人；他感謝在座企業40年對《工商時報》的支持，尤其在他接手後這10年不曾減少過。

數位化 全新改版亮相

《工商時報》是台灣最重要、也是最早成立大陸新聞中心、最關心兩岸三地經貿新聞之財經專業報紙。伴隨數位化時代來臨，全新改版的《工商時報》網站正式亮相，持續讓全球讀者與世界政經脈動同步成長。

昨慶祝酒會冠蓋雲集，蔡衍明與久未露面的前央行總裁彭淮南，一同切下祝賀《工商時報》40歲生日快樂的蛋糕，見證歷史時刻並揭示將「創見未來」的使命與願景。

(中國時報)