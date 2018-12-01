品牌價值倍增 旺旺蟬聯第3名

2018年12月01日 04:10 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

金字招牌排行榜

經濟部主辦的「2018年台灣20大國際品牌」調查，昨揭曉榜單，旺旺集團不僅連續10年入榜，今年更以8.97億美元的品牌價值，連續5年蟬聯第3名，超越許多大型金控集團及知名科技大廠，是食品飲料製造業的品牌價值之首！

旺旺集團表示，旺旺宜蘭食品從原物料把關做起，用心將最好的產品帶給消費者，期望透過不斷深耕台灣在地農產市場，能夠讓台灣本土品牌、台灣在地農產，在國際間發揚光大。

「台灣國際品牌價值調查」由經濟部工業局主辦，並由台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價。經濟部表示，今年總體品牌價值調查結果，台灣前20大國際品牌保持多元領域發展格局，今年度台灣國際品牌前20名總價值95.29億美元，比去年成長0.2％，在全球動盪變化較大的一年，仍保持穩定上升態勢。

其中，旺旺集團以食品飲料製造業之姿，打敗許多高科技產業，自2009年至今，連續10年入選台灣20大國際品牌，且名次穩定向上，品牌價值也從2009年的4.21億美元，倍增至今年的8.97億美元。旺旺集團表示，連續入圍對旺旺集團是很大的榮耀，也是很大的社會責任。

近年來食安議題備受國人關注，旺旺宜蘭食品表示，為了讓消費者吃得安心，積極推出以在地原料製成的優質食品，例如，以來自台東關山穀堡米製成的台灣嚴選米果；使用台東池上糙米和紫米精製而成的台灣嚴選系列；添加台灣青仁黑豆的樂養生黑豆米果；還有與台灣信豐農場合作推出的樂養生紅藜米果等。

除大人系產品，旺旺宜蘭食品的貝比瑪瑪系列，也堅持選用有機原料或天然果乾磨成粉，無添加任何色素和香料，讓寶寶吃得安心。

(中國時報)