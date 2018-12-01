中信金控 台灣金融業第一

「台灣國際品牌價值調查」揭曉台灣20大國際品牌名單，中信金控三度蟬聯第4名，居台灣金融業之冠，由中信金控行政長高人傑（前排左三）出席領獎。（中信金提供）

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中國時報
／台北報導

由經濟部工業局主辦，與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2018年台灣國際品牌價值調查」（Best Taiwan Global Brands 2018）昨揭曉，中國信託金融控股公司三度進榜，以品牌價值6.03億美元之佳績，再度勇奪第4名，為台灣金融業之冠。

出席領獎的中信金控行政長高人傑表示，中信金控視品牌為企業最重要的無形資產，除在營運績效、公司治理、企業社會責任、環境永續等面向持續努力，更藉由創新金融產品，服務滿足消費者多樣化需求，強化社群平臺與消費者之間的互動，傳達品牌正面形象，達到國際化金融產業之高標準。

中信金控除獲得台灣20大國際品牌第4名，台灣金融業第一殊榮外，中信金控董事長顏文隆日前更榮獲台灣企業永續獎「企業永續傑出人物獎 」肯定，代表中國信託除了營運及資產規模持續成長外，長期於企業社會責任之努力亦獲得認同。

本次調查排名前20名企業中，中信金控的品牌價值為6.03億美元，較去年相比成長幅度達13％，為前20名中成長幅度最大之企業，顯見中信金控耕耘經營品牌價值有成。

「台灣國際品牌價值調查」與國際接軌，評選方式分為兩個階段，首先由逾千家台灣上市櫃企業之財務收益指標與企業基本資料篩選，再以企業品牌發展為第二階段評比重點，包含財務分析、需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益、品牌強度等面向，為台灣企業品牌評估具體的品牌價值，並標示台灣企業於全球市場競爭力的具體座標。

中國信託統計至今年11月底，中信金控及旗下各子公司已獲得國內外174項大獎，連續7年獲獎數破百，在營運績效、品牌形象、企業社會責任及永續發展等面向之努力深受各界肯定。

(中國時報)

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