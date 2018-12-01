年勁升6％ 連６年成長 台達最佳進步獎

2018年12月01日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台達連續第8年入選台灣20大國際品牌，品牌價值達2.66億美元，連續6年成長，較前1年提升6%，是成長最多的大型工業品牌；台達品牌發展與企業社會責任緊密結合，近期將赴COP24波蘭氣候會議登台發聲，除分享成功經驗外，也能與全球各地的意見領袖交流創新科技、永續經營的理念。

台達品牌長暨基金會執行長郭珊珊代表受獎時表示，面對全球氣候環境的變遷，台達作為電力電子和能源管理解決方案提供者，持續投入產品研發與技術創新，為人類未來生活提供更高效、可靠的節能解決方案，打造低碳永續城市，這是台達的品牌承諾。

將代表台達參與COP24、永續創新論壇的資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，科技創新是台達品牌成長的基石，也是控制全球暖化升溫不超過1.5度C的重要關鍵。

郭珊珊透露，台達前進波蘭、參加COP24氣候會議，20幾歲的年輕同仁是生力軍，貢獻不少新點子，意味節能、永續生生不息，團隊還用樂高拼出零碳城市的模型，將於COP24會議上秀出模型，宣示打造低碳、永續城市的品牌承諾。

被譽為「巴黎2.0」的COP24，將於12月3日到14日在波蘭卡托維治舉行，是繼2015年COP21巴黎氣候峰會後，最重要的一次會議，為落實控制全球升溫2度C的「巴黎協定」，並朝1.5度C邁進，大會預計在今年制定一份規則手冊，引導各國檢視國家自定預期貢獻(NDC)。

台達基金會主辦周邊會議，邀請各國的專家、智庫，以城市低碳行動出發，用不同面向深入探討城市能源轉型的實際作為，以及分散式能源如何強化能源韌性等；鄭安將參與永續創新論壇，提供台達多項能源創新解決方案，包括獨立分散式電網、儲能系統，甚至電動車未來扮演儲能的關鍵角色等。

(中國時報)