蘇志燮：認真工作最帥

2018年12月01日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞

鄭仁仙（右）為戲盡心投入努力，讓蘇志燮大力讚賞。（KKTV提供）

蘇志燮在劇中飾演傳聞中的國情院情報員金本，幫助鄭仁仙飾演的高愛琳揭露丈夫突然死亡事件後的巨大陰謀，「陶斯」是金本之前的特務代號。他說：「雖不能說是部絕對完美的劇，但是相信能帶給各位愉快的觀劇時光，這次作品對我來說，給予了我很多往下一步走的力量。」

游泳健將無畏跳水

在劇中和女主角鄭仁仙合作，他大讚鄭在劇組中充滿活力，是很好的合作對象，「鄭仁仙年紀輕輕，並沒有劇中角色一般生兒育女的實際經驗，但她做了極大的努力來讓自己的演出與角色相符，所有的事情都力求盡善盡美。」

他舉例劇中一場下水救人的戲，不會游泳的鄭仁仙就為此開始練習游泳，「在我所經歷過一起在水中演戲的演員當中，鄭仁仙無疑是表現最好的。」身為游泳健將的他解釋，很多演員面對角色跳水的演出，都難掩心中懼怕，「但鄭仁仙完全克服對水的恐懼。」

提到練習，劇中一場跳河的戲運用了吊鋼絲技術，讓畫面看來更為精彩，蘇志燮說：「整個裝備就像穿進一件背心那樣，光是拍攝就不只5、6次，再加上實際上場前的練習，吊來吊去飛了好幾次。」問吊鋼絲哪裡最痛？他笑答：「男生應該會覺得比較痛。」見大家表情有異，馬上接著說：「好了，這話題就到這裡！」逗笑全場。

找到觀眾展現魅力

被問如何能像他一樣的帥氣，蘇志燮謙虛回答，面對工作時的認真，的確可以讓一個人自然看起來帥氣，「有的人也許會覺得要去擺一些姿勢、坐著站著的時候都想太多，還不如一個人認真努力的時候，不經意表現出來的神情與姿態。」問他有哪些「不經意的帥氣姿態」？他笑答：「我自己怎麼會知道！」

他補充：「若要真的找一個最快的方法，就是去找到一個人，你做什麼都會讓他感受你的帥氣，也就是找到你的觀眾吧！」

(中國時報)