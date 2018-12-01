5566懂王少偉心攻蛋3缺1

2018年12月01日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

5566明年2月攻蛋，由孫協志、王仁甫及許孟哲開唱，團員之一的王少偉則缺席，11月30日演唱會記者會上問起此事，王仁甫表示：「我也覺得有點遺憾，如果能4人最好，但看王少偉的意願。」3人表示，主辦單位起初就設定找《飢餓遊戲》的主持人開唱，才沒邀王少偉，10多年兄弟感情沒心結，孫協志搞笑說：「下一次不能來的，說不定是我。」

對於演唱會未湊齊成員，歌曲及舞蹈編排是否有問題？王仁甫認為還好，「從以前唱的主要就是我跟協志，少偉跟孟哲負責饒舌。」透露辦演唱會前有瞭解過王少偉的想法，才以3人形式演出。

許孟哲則說：「56一直以來都是有時候合體、有時候不會合體，我們也有2個人唱過跨年的經驗。」

承諾給歌迷回憶

孫協志表示，近年大家看到、聽到的5566，都是3個人的形式，演唱會不會因少了團員而有所改變，當天將帶給歌迷滿滿回憶；至於日後有無機會再合體？3人笑說：「金鐘56、金馬56都要到了，如果有邀約的確還是有機會。」

孫協志、王仁甫及許孟哲蠟燭多頭燒，除了籌備演唱會，還有既定的綜藝節目主持工作，但3人因平常外景節目錄影，運動量充足，王仁甫笑說常到山上當泰山，希望將肺活量調整到最佳狀態，孫協志則變身肉食怪，靠大量肉維持熱量。

(中國時報)