5566懂王少偉心攻蛋3缺1

王仁甫（左起）、許孟哲及孫協志昨出席記者會。

友善列印
中國時報
報導

5566明年2月攻蛋，由孫協志、王仁甫及許孟哲開唱，團員之一的王少偉則缺席，11月30日演唱會記者會上問起此事，王仁甫表示：「我也覺得有點遺憾，如果能4人最好，但看王少偉的意願。」3人表示，主辦單位起初就設定找《飢餓遊戲》的主持人開唱，才沒邀王少偉，10多年兄弟感情沒心結，孫協志搞笑說：「下一次不能來的，說不定是我。」

對於演唱會未湊齊成員，歌曲及舞蹈編排是否有問題？王仁甫認為還好，「從以前唱的主要就是我跟協志，少偉跟孟哲負責饒舌。」透露辦演唱會前有瞭解過王少偉的想法，才以3人形式演出。

許孟哲則說：「56一直以來都是有時候合體、有時候不會合體，我們也有2個人唱過跨年的經驗。」

承諾給歌迷回憶

孫協志表示，近年大家看到、聽到的5566，都是3個人的形式，演唱會不會因少了團員而有所改變，當天將帶給歌迷滿滿回憶；至於日後有無機會再合體？3人笑說：「金鐘56、金馬56都要到了，如果有邀約的確還是有機會。」

孫協志、王仁甫及許孟哲蠟燭多頭燒，除了籌備演唱會，還有既定的綜藝節目主持工作，但3人因平常外景節目錄影，運動量充足，王仁甫笑說常到山上當泰山，希望將肺活量調整到最佳狀態，孫協志則變身肉食怪，靠大量肉維持熱量。

(中國時報)

蘇志燮：認真工作最帥 郭子辦音樂會小虧80萬元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。