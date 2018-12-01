Erika遇低潮 好兄弟上門

Erika推出全新專輯《天鵝說》。（粘耿豪攝）

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中國時報
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Erika（右）送上傳統「束脩六禮」以徒弟身分給專輯製作人黃韻玲謝禮。（粘耿豪攝）

劉艾立（Erika）推出新專輯《天鵝說》，11月30日舉辦發片記者會，她透露5年前曾歷經憂鬱低潮、喪失自信，甚至想和經紀公司解約，常突然半夜去山上跑步搞失聯，家裡電視台會自動轉到宗教頻道、冷氣突然調降到17℃，相當詭異；經紀人Summer一度懷疑她中邪，除幫她請諮商師，也找師父幫忙收驚，發現原來Erika從山上帶回好幾隻「東西」。

Erika說，現在自己能開始敞開心胸、有話直說地做自己，認為跟朋友聊天、玩是最能放鬆的方式；有趣的是，她住的地方是師兄蕭敬騰舊家，師父幫她請走好兄弟，竟還讓老蕭不太開心，認為是他們打擾到好兄弟。

為情傷錄音錄到哭

她坦言失戀會讓情緒低潮更嚴重，意外透露和圈外人前男友分手半年多，還曾錄音錄到哭，「感情會永遠影響我，但我不會用傷痛形容，它是會一直存在的。」

專輯製作人黃韻玲昨也現身為Erika站台，她送上「束脩六禮」以徒弟身分給黃韻玲謝禮；唱片公司華納音樂則瞞著Erika，準備了一段由在美國家人所錄製的祝福影片，讓她當場噴淚。

她來台打拚8年，已經1年沒回家，無法陪在阿公身邊，還錯過了姊姊的訂婚，因此公司送她一張台北到洛杉磯的來回機票，又讓她淚崩。

(中國時報)

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