阿妹頑童飆唱台北跨年壓軸

2018年12月01日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

台北市副市長陳景峻（左起）、熊讚、與觀光傳播局長陳思宇一起公布跨年壓軸卡司。

「臺北最High新年城2019跨年晚會」11月30日記者會公布壓軸演出的卡司，今年跨年請來華語樂壇天后張惠妹（阿妹）、人氣嘻哈天團頑童MJ116接力擔任壓軸表演。

兩組重量級卡司不僅是全台獨家，也是阿妹暌違3年再度登上台北跨年舞台。阿妹親自參與設計演出內容和舞台規畫，還帶了樂隊與舞群，要給一起跨年的朋友們最佳的聽覺與視覺饗宴。

嘻哈天團頑童MJ116繼去年把跨年晚會變成大型KTV，讓台下粉絲跟著大合唱，創下收視佳績後，今年再受邀，將在跨年後開唱，與民眾一起迎接2019年。頑童表示：「在自己家鄉台北跟大家一起跨年，真是一件非常爽的事情！也希望大家一起來台北市政府跨年。」

熊讚想登跨年舞台

昨天的記者會上發生意外小插曲，台北市副市長陳景峻、觀光傳播局長陳思宇與吉祥物熊讚上台公布跨年壓軸卡司時，工作人員拿錯看板，意外將「FUN電巴士隨車嘉賓熊讚」拿成「跨年卡司」，讓密練主題曲〈台北熊讚〉許久的熊讚十分興奮，頻頻向長官撒嬌，希望能站上台北跨年舞台。

陳思宇說：「目前熊讚粉絲有14萬多，如果能超過18萬粉絲，能達到19萬粉絲更好！」若達成目標，屆時就要想辦法幫熊讚圓夢開演唱會。

華視允諾1個月內，熊讚臉書專頁按讚數只要多出5萬，突破19萬門檻，就幫熊讚開個唱，並安排熊讚去捷運站與粉絲打招呼、面對面拉票。

(中國時報)